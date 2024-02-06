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الوطيان: اختيار الكويت مقرراً للجنة جائزة الطبيب العربي تقديراً لدورها في العمل الصحي

2/6/2024 11:28:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اختارت لجنة جائزة الطبيب العربي اليوم الثلاثاء الكويت مقررا للجنة بموافقة 13 دولة عضو في اللجنة المختصة بتكريم الرواد العرب في المجال الصحي. جاء ذلك في اجتماع للجنة جائزة الطبيب العربي عقد قي مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمشاركة الدول الـ 13 الأعضاء في اللجنة ومن بينها الكويت. وقالت مديرة العلاقات الصحية الدولية في وزارة الصحة د.رحاب الوطيان، في تصريح لـ «كونا» عقب مشاركتها في اجتماع اللجنة، إن اختيار الكويت مقررا للجنة يأتي تقديرا لدورها البناء في دعم الطبيب العربي وحضورها المتميز في الفعاليات المتعلقة بالعمل الصحي على المستوى العربي. وأضافت د.الوطيان أن لجنة جائزة الطبيب العربي اعتمدت في اجتماعها الذي عقد على مدار يومين سلسلة من القرارات والتعديلات من أهمها تعديلات على لائحة الجائزة من شأنها توسيع نطاق الجائزة وتعميمها لتشمل مجالات طبية أوسع.
وأوضحت أن التعديلات شملت تحديد آليات الترشح للجائزة ومعايير وشروط التقدم لها بالاضافة إلى تعريف بالمواضيع التي ستمنح الجائزة في ضوئها للفائزين. وأكدت أن ممثلي الدول العربية الأعضاء في الجائزة دعوا إلى تنويع مجالات منح الجائزة لتشمل التميز والريادة والاثر المهني الطبي والحوكمة الرشيدة وكذلك إدارة وجودة النظم الصحية. وكانت اللجنة اختتمت أعمال اجتماعها بإصدار عدد من التوصيات والتعديلات على الجائزة واحالتها إلى الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب الذي سيدرجها على جدول الاجتماع المقبل لوزراء الصحة العرب المقرر في مايو المقبل.

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