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وكيل الدفاع يبحث مع آمر القوة البحرية الفرنسية الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

2/6/2024 11:28:32 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل وكيل وزارة الدفاع الشيخ د.عبدالله المشعل بمكتبه آمر القوة البحرية الفرنسية الفريق أول بحري نيكولا فوجور وسفيرة جمهورية فرنسا الصديقة لدى الكويت كلير لو فليشر.
وذكرت وزارة الدفاع في بيان صحافي أنه تم خلال اللقاء مناقشة أهم الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز أواصر التعاون بين البلدين الصديقين.

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