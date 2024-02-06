وكيل الدفاع يبحث مع آمر القوة البحرية الفرنسية الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

وكيل الدفاع يبحث مع آمر القوة البحرية الفرنسية الموضوعات ذات الاهتمام المشترك
التاريخ
2/6/2024 11:28:32 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) استقبل وكيل وزارة الدفاع الشيخ د.عبدالله المشعل بمكتبه آمر القوة البحرية الفرنسية الفريق أول بحري نيكولا فوجور وسفيرة جمهورية فرنسا الصديقة لدى الكويت كلير لو فليشر.
وذكرت وزارة الدفاع في بيان صحافي أنه تم خلال اللقاء مناقشة أهم الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز أواصر التعاون بين البلدين الصديقين.
MENAFN06022024000130011022ID1107819779
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.