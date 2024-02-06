رئيس مجلس الدولة المصري يترأس وفداً قضائياً في زيارة رسمية للبلاد

(MENAFN
- Al-Anbaa) أسامة أبوالسعود
وصل اليوم إلى الكويت وفد قضائي مصري رفيع المستوى من مجلس الدولة بجمهورية مصر العربية برئاسة رئيس المجلس المستشار عادل عزب ولفيف من كبار مستشاري المجلس في إطار زيارة رسمية خلال تستمر حتى 9 الجاري.
وتهدف الزيارة لتوطيد أواصر العلاقات القضائية الثنائية بين مجلس الدولة المصري والسلطة القضائية بالكويت وتبادل الخبرات.
كما سيناقش الوفد بعض الموضوعات المشتركة، لاسيما فيما يتعلق بالاتحاد العربي للقضاء الإداري الذي تعتبر دولة الكويت عضوا مؤسسا به.
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