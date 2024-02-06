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رئيس مجلس الدولة المصري يترأس وفداً قضائياً في زيارة رسمية للبلاد

2/6/2024 11:28:32 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة أبوالسعود
وصل اليوم إلى الكويت وفد قضائي مصري رفيع المستوى من مجلس الدولة بجمهورية مصر العربية برئاسة رئيس المجلس المستشار عادل عزب ولفيف من كبار مستشاري المجلس في إطار زيارة رسمية خلال تستمر حتى 9 الجاري.
‏وتهدف الزيارة لتوطيد أواصر العلاقات القضائية الثنائية بين مجلس الدولة المصري والسلطة القضائية بالكويت وتبادل الخبرات.
كما سيناقش الوفد بعض الموضوعات المشتركة، لاسيما فيما يتعلق بالاتحاد العربي للقضاء الإداري الذي تعتبر دولة الكويت عضوا مؤسسا به.

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