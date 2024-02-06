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الكاتبة الكويتية أمل الرندي تقود مبادرة ((أصدقاء المكتبة)) للأطفال بمعرض دولي في تونس

2/6/2024 11:28:32 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نظمت الكاتبة الكويتية المتخصصة في أدب الطفل أمل الرندي الثلاثاء ورشات وحلقات من القراءات القصصية والشعرية والفنية ضمن مبادرة «أصدقاء المكتبة» التي تستضيفها الدورة الـ 30 لـ «معرض صفاقس لأدب الطفل» في تونس.
وقالت الرندي، في تصريح لـ «كونا»، إن المبادرة التي يرعاها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويتي والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو)، قدمت العديد من الأنشطة الهادفة للأطفال بمشاركة عضوي المبادرة الكاتبة التونسية وفاء المزغني والشاعر الأردني محمد جمال عمرو.
وأضافت أن أعضاء المبادرة حريصون على إشراكها في المعارض المتخصصة للوصول إلى فئات متنوعة من الأطفال في جميع أنحاء الوطن العربي وتقديم أنشطة معرفية وثقافية تسهم في تطوير قدراتهم الفكرية، لافتة إلى أن الأطفال المشاركين أبدوا «تفاعلا إيجابيا» من خلال قراءة النصوص وارتداء تاج «أصدقاء المكتبة» وترديد الأغنية الخاصة بالمبادرة.
وانطلقت أعمال الدورة الـ 30 لـ «معرض صفاقس لكتاب الطفل» في 3 الجاري وتستمر إلى 12 من الشهر نفسه تحت شعار «كتاب الطفل سفير لتنمية مستدامة» بمشاركة 40 دار نشر ومكتبات تونسية ومؤسسات توزيع اللعب التربوية ودور نشر إضافة إلى أجنحة خاصة بإصدارات إدارة الآداب بوزارة الشؤون الثقافية ومجلة أمين والتراث الفلسطيني وجمعية براي للتربية والثقافة.
وتهدف مبادرة «أصدقاء المكتبة» التي انطلقت عام 2018 إلى تقديم قصص وورش للطفل العربي لتطوير ثقافته وجعل القراءة والاطلاع جزءا من سلوكه بالتعاون مع كتاب وفنانين من الكويت والعالم العربي.

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