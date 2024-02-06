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السفير الروسي: السياح الكويتيون إلى روسيا الأكثر في الخليج

2/6/2024 11:28:32 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة دياب
قال السفير الروسي لدى البلاد فلاديمير جيلتوف ان العلاقات الروسية - الكويتية مستمرة في التطور في مختلف المجالات، وتعتبر السياحة أسرعها نموا.
جاء ذلك في مجمل كلمته التي ألقاها خلال رعايته لـ«للجولة الترويجية للسياحة» في مدينة موسكو مساء أمس الأول.
وكشف جيلتوف عن أن الكويت تتفوق على كل دول الخليج من حيث عدد السائحين الذين يزورون روسيا، لافتا إلى انه وخلال العام الماضي، ارتفع عدد السائحين الكويتيين الذين يزورون بلادنا بأكثر من ستة أضعاف. وساهم إطلاق طيران الجزيرة للرحلات المباشرة من مدينة الكويت إلى موسكو قبل عام في تحقيق هذه النتائج الرائعة. والآن مع إدخال التأشيرات الإلكترونية للمواطنين الكويتيين، أصبح السفر إلى روسيا أسهل بكثير».
وأوضح أن الهدف من الجولة الترويجية هو تعزيز العلاقات السياحية بين البلدين الصديقين، لافتا إلى أن العاصمة الروسية موسكو التي تعتبر من الوجهات السياحية المفضلة عالميا لديها الكثير لتقدمه للسائح الكويتي، موضحا ان موسكو استقبلت العام الماضي 24.5 مليون زائر.
ولفت إلى أن الكرملين والساحة الحمراء من معالم مدينة موسكو الشهيرة والمعروفة في جميع أنحاء العالم كرموز لروسيا، موضحا ان موسكو تضم مجموعة متنوعة من المتاحف التي تحتوي على عدد كبير من التحف وروائع الفن الكلاسيكي والمعاصر. كما أنها واحدة من أكثر العواصم خضرة حيث تضم أكثر من 120 متنزها. وأخيرا وليس آخرا، تقدم موسكو مجموعة متنوعة من المطاعم التي تقدم المأكولات الوطنية والعالمية».
وأضاف أنه «لسبب ما، فإن موسكو لا تعكس روسيا بأكملها. ولكن لا توجد كلمات يمكن أن تصف الجاذبية الفريدة لعاصمتنا النابضة بالحياة، والتي أصبحت بوابة إلى روسيا للسياح الكويتيين. ندعوكم لزيارة موسكو وتجربتها بشكل مباشر ونأمل أن يكون حدث اليوم مفيدا جدا في هذا الصدد».
وقد تم تنظيم الجولة الترويجية من قبل لجنة السياحة في مدينة موسكو وشركائهم الكويتيين بدعم من سفارة روسيا في الكويت. وحضر الحفل نحو 130 وكالة وشركة سفر كويتية وروسية، فضلا عن ممثلي شركات الطيران المحلية والإقليمية.
وقد تم عرض الإمكانات السياحية لموسكو في شكل تفاعلي ومصمم خصيصا لتلبية احتياجات السياح من الكويت ودول الخليج الأخرى.

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