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((القوى العاملة)) كرّمت ((الهلال الأحمر)): دعم متواصل لمركز إيواء العاملة الوافدة

2/6/2024 11:28:32 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
كرمت الهيئة العامة للقوى العاملة جمعية الهلال الأحمر الكويتية تقديرا لجهودها المستمرة في دعم الهيئة ومساعدتها في تحقيق الأهداف المشتركة.
وأعربت الهيئة عن شكرها وتقديرها العميق للجمعية على التعاون المثالي الذي قدمته لتعزيز الروابط الإنسانية وتوفير الدعم اللازم للعمالة في الكويت، مشيرة إلى ان التزام الجمعية الدائم والمستمر في تقديم الخدمات الإنسانية يعكس روح العطاء والتضامن التي تميز الجمعية.
وفي إطار التعاون المستمر بين الهيئة والجمعية، قامت اللجنة المختصة بالعمل على الربط والتنسيق بين الهيئة ومؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام بدعم من الجمعية، بافتتاح صالة أنشطة رياضية وتسلية في مركز إيواء العمالة الوافدة التابع للهيئة خلال شهر يناير بهدف توفير الدعم النفسي للنزيلات والمساهمة في تطوير المركز وتم أيضا تجديد الملعب الخاص بالنزيلات في الساحة بالكامل ليكون بالشكل المطلوب للنزيلات.
وعبر نائب المدير العام لحماية القوى العاملة بالتكليف د.فهد المراد عن شكره إلى رئيس مجلس إدارة الجمعية وعضو اللجنة الدائمة للحركة الدولية للصليب والهلال الأحمر د.هلال الساير وأعضاء الجمعية على المساعدة التي قدمتها الجمعية ودعاها لمواصلة التعاون في تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي لمركز إيواء العاملة الوافدة.
بدورها، أكدت جمعية الهلال الأحمر أن الكويت تحتل موقع الريادة في العمل الإنساني والإغاثي على المستوى العالمي وجسدت نموذجا متميزا في تقديم المساعدة الإنسانية، حيث تسعى دائما إلى نجدة المحتاجين دون تمييز بين دين أو عرق أو لون.

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