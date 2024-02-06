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وزير التجارة يشكل لجنة لتطوير قانون حماية المستهلك

2/6/2024 11:28:32 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أصدر وزير التجارة والصناعة عبدالله الجوعان قرارا وزاريا تضمن تشكيل لجنة مدتها ثلاثة اشهر لمراجعة قانون حماية المستهلك والقوانين واللوائح التنفيذية التابعة والمصاحبة لها ومدى تطبيقها والتحديات التي تواجه تطبيق قانون 39/2014 بشأن حماية المستهلك.
ونص القرار على أن تقوم اللجنة بمراجعة القانون رقم 39/2014 بشأن حماية المستهلك واللوائح التنفيذية التابعة والقرارات المصاحبة ومدى تطبيقها والتحديات التي تواجه التطبيق (إن وجدت)، بالإضافة إلى تحديد أوجه القصور سواء من الناحية التشريعية أو التنفيذية واقتراح أي تعديلات، مع اقتراح قواعد لعقود نمطية يمكن تطبيقها للتأكد من عدم إخضاع المستهلك لعقود مجحفة، واقتراح الحملات التوعوية لتوعية المستهلك بحقوقه، مع التأكد من ميكنة الدورة المستندية الخاصة بشكاوى المستهلك واقتراح أي تعديلات، إن وجدت.
كما تضمن القرار دراسة ما يحوله الوزير إليها من موضوعات تتعلق بحماية المستهلك وتحديد أوجه القصور سواء من الناحية التشريعية أو التنفيذية واقتراح أي تعديلات.
وأوضح القرار انه يجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من ذوي الاختصاص، وعلى كل القطاعات والادارات المختصة بالوزارة والجهات التابعة لها تقديم كافة التسهيلات التي من شأنها تمكين اللجنة من إنجاز المهام المنوطة بها خلال الثلاثة أشهر المقبلة، كما تقوم اللجنة برفع تقارير أعمالها وتوصياتها إلى وزير التجارة والصناعة لاتخاذ القرارات بشأنها.

MENAFN06022024000130011022ID1107819774

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