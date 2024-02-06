اعتماد برنامج عمل الحكومة بصيغته النهائية وتقديمه لمجلس الأمة الثلاثاء

اعتماد برنامج عمل الحكومة بصيغته النهائية وتقديمه لمجلس الأمة الثلاثاء
التاريخ
2/6/2024 11:28:32 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة عامر العجمي أنه تم اعتماد برنامج عمل الحكومة بصيغته النهائية في جلسة مجلس الوزراء الليلة برئاسة سمو الشيخ د.محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، وسيتم تقديمه بشكل رسمي لمجلس الأمة غدا الثلاثاء في أول جلسة للحكومة بعد جلسة أدائها اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة.
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