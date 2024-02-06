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وزير الخارجية: جهود حثيثة تقوم بها ((أونروا)) في الأراضي الفلسطينية

2/6/2024 11:28:32 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) التقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا) فيليب لازاريني، بمناسبة زيارته الرسمية إلى الكويت. وتم خلال اللقاء بحث المستجدات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة التطورات الراهنة في قطاع غزة والجهود التي تقوم بها الوكالة تجاه الأشقاء الفلسطينيين والعمليات الإغاثية وإيصال المساعدات إلى محتاجيها وجهود الوكالة ومشاريعها الإنسانية ونشاطاتها في تخفيف المعاناة عن اللاجئين الفلسطينيين حول العالم. من جانبه، أشاد وزير الخارجية بالجهود الحثيثة التي تقوم بها الوكالة والعاملين فيها على الأرض في فلسطين، مجددا تضامن دولة الكويت ومساندتها لأعمال الوكالة، خاصة في ظل المعاناة وتفاقمها جراء التطورات المأساوية الراهنة ودعمها لنضال الشعب الفلسطيني الشقيق ضد الاحتلال الإسرائيلي للحصول على كامل حقوقه السياسية المشروعة وحقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشرقية، مشددا على حتمية تضافر الجهود الدولية للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
من ناحيته، ثمن لازاريني الدور الحيوي الذي تضطلع به دولة الكويت في دعم الوكالة وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني ودعمه في مواجهة تداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، معربا عن بالغ تقديره وامتنانه للدور الإنساني الرائد والمتميز الذي تقوم به دولة الكويت في مساندة الشعوب المنكوبة والمتضررة وتبوؤها مكانة مرموقة على صعيد العمل الإنساني إقليميا ودوليا، مثمنا في الوقت ذاته الدعم المتواصل الذي تقدمه دولة الكويت لأعمال وأنشطة الوكالة بشكل عام، وللأشقاء في دولة فلسطين وقضيتهم العادلة بشكل خاص.

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