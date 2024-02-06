Wednesday, 07 February 2024 08:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ترحيب بتحسن تصنيف الكويت على مؤشر مدركات الفساد لعام 2023

2/6/2024 11:28:32 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ د.محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي بما يلي:
أحيط مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه بمغادرة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه أرض الوطن متوجها إلى سلطنة عمان الشقيــقة، حيــــث يتفضل صاحب السمو الأمير وأخوه السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة فيشملان برعايتهما وحضورهما حفل افتتاح مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية اليوم 7 الجاري بولاية الدقم، متمنيا لسموه والوفد المرافق السلامة في الحل والترحال.
واستعرض مجلس الوزراء نتائج لقاء سمو الشيخ د.محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء مع رؤساء تحرير الصحف المحلية وممثلي الجهات الإعلامية المعنية، حيث تطرق سموه إلى عدد من الموضوعات من أبرزها ما جاء في مضامين النطق السامي لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وبرنامج عمل الحكومة وتعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية.
واطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية حول كافة التفاصيل المتعلقة ببرنامج عمل الحكومة، وقد اعتمد مجلس الوزراء برنامج عمل الحكومة وقرر إحالته إلى مجلس الأمة إعمالا بنص المادة 98 من الدستور.
ثم بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة واطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلستي مجلس الأمة.
ورحب مجلس الوزراء بإعلان الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) عن حصول الكويت على درجة 46 على مؤشر مدركات الفساد عن العام 2023 بارتفاع مقداره 4 درجات عن درجتها في عام 2022، حيث تم تصنيف الكويت في المرتبة الـ 63 على سلم ترتيب الدول بالمؤشر الذي يضم 180 دولة متقدمة بذلك 14 مرتبة عن ترتيبها السابق.

MENAFN06022024000130011022ID1107819770

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث