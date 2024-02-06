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((الاجتماعيين)) نظَّمت ((المجتمع الخليجي.. نحو عالم متغير))

2/6/2024 11:28:32 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ندى أبونصر
برعاية وزير الخارجية عبدالله اليحيا وحضور مساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير سالم الزمانان، نظمت رابطة الاجتماعيين أمس مؤتمر «المجتمع الخليجي.. نحو عالم متغير»، وذلك انطلاقا من مفهوم الشراكة المتبادلة بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني وإيمانا من الرابطة بالمسؤولية المجتمعية.
وافتتح المؤتمر بكلمة لرئيس مجلس إدارة الجمعية عبدالله الرضوان ذكر فيها أن المؤتمر يركز على الهموم الخليجية المشتركة ويتناول ثلاثة أبعاد أولها شبح البطالة والذي يعتبر من التحديات الرئيسة التي تواجه مجتمعنا الخليجي من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تظهر نسبة البطالة من إجمالي عدد السكان متدنية جدا لأن الأغلبية الساحقة من القوى العاملة أساسا من الأجانب.
وبين الرضوان أن البعد الثاني هو البعد الديموغرافي ومخاطره، حيث نجد أن المواطنين يشكلون نسبة قليلة من عدد السكان الإجمالي وهذا بحد ذاته خطر يجب أن تركز عليه دول الخليج، والثالث هو تحديات العولمة وهذه الظاهرة تثير جدلا واسعا وتتعدد الآراء بشأنها.
بدوره، كشف عضو هيئة التدريس في كلية التربية الأساسية وعضو رابطة الاجتماعيين د.محمد العجمي أن المؤتمر وعبر أطروحات المتحدثين في الجلسات الثلاث يرى ضرورة مواكبة رياح التغيير الثقافية والفكرية العالمية بالمزيد من التنسيق الخليجي لحماية هوية المجتمع وتحقيق حياة الرفاه لمواطني دول المجلس.
من جانبه، لفت أمين عام رابطة الاجتماعيين خالد الردعان إلى أن التحديات الاجتماعية في دول الخليج عديدة والتغيرات التي تحدث في منطقتنا سريعة جدا نظر لعوامل عديدة منها العولمة، فالعالم أصبح قرية صغيرة وأيضا وسائل التواصل الاجتماعي المؤثرة لدرجة كبيرة، حيث ان المحتوى بها متنوع ومنها الإيجابي والسلبي.
من جهته، تناول المنسق العام للمؤتمر د.محمد العجمي قضايا اجتماعية وثقافية وفكرية مهمة لدول مجلس التعاون الخليجي ومنها التغيرات السكانية والتحديات التي تواجه مجلس التعاون الخليجي وشبح البطالة والعولمة. وذكر د.باقر النجار أن منطقة الخليج العربي خضعت على مدى العقود الـ 5 الماضية إلى تغيرات ديموغرافية عميقة جاءت معها تغيرات اجتماعية وثقافية كادت تكون جذرية إلا أن أهم هذه التغيرات هي تحول المواطنين بفعل عمليات الهجرة العمالية إلى أقلية في مجتمعاتهم والتي في بعض حالاتها لم تتجاوز 10% وترتفع في الكويت إلى 30% والبحرين إلى 48% وعمان إلى 58% وتتجاوز هذه النسبة في السعودية 63% وما قد يأتي مع ذلك من تحد واضح ولربما خطير لموضوع الهوية الوطنية.
وأشار د.محمد الرميحي إلى أن هناك فجوة بين التعليم الممارس والدور المفترض، فالاقتصاد لا يتحرك في فراغ بل في إطار اجتماعي وتحول التعليم عندنا من أداة لدعم التنمية إلى أداة لتعطيلها، بتحويل الشباب إلى مستهلكين، مشيرا إلى أن مفهوم الثروة أصبح يتركز حول الإنسان نفسه والموطن الواعي هو ثروة البلد.

MENAFN06022024000130011022ID1107819769

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