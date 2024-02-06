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((الكهرباء)) تجتمع مع وفد صيني لتنفيذ محطة طاقة متجددة في الشقايا بنظام المزود المستقل

2/6/2024 11:28:32 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دارين العلي
اجتمع عدد من قياديي وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة مع الوفد الصيني الزائر للبلاد الذي يمثل الشركة المملوكة للحكومة على مدار اليومين الفائتين، للبحث في تفاصيل إنشاء مشروع محطة طاقة شمسية بنظام المزود المستقل.
وأوضحت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء أن اللقاء مع الوفد الصيني تمحور حول دراسة جدوى إنشاء محطة طاقة شمسية في الشقايا والقوانين المنظمة لإنشاء الشركات داخل الكويت وفق قانون هيئة تشجيع الاستثمار.
ولفتت المصادر إلى انهم خلال الاجتماعات التي عقدت في مبنى الوزارة مناقشة البنود العريضة للاتفاقية التي سيتم توقيعها بين الكويت والجانب الصيني والخطوات التي تم قطعها مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بشأن مشروع إنشاء المحطة. وأشارت إلى أنه في حال توقيع الاتفاقية بين الطرفين فإن تنفيذ المشروع لن يتم إنجازه قبل 2027، الأمر الذي يحتم على الوزارة إيجاد حلول سريعة لمواجهة نقص الطاقة المتوقع ان يبدأ خلال موسم الصيف المقبل.
وذكرت أن الوفد الصيني عقد خلال زيارته عدة اجتماعات مع مسؤولي وزارة الكهرباء والماء زيارة وزارة المالية وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر.

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