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((الكويت للعلوم والتكنولوجيا)) تنظم مؤتمر ((TEFL كويت))

2/6/2024 11:28:32 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تستضيف كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا مؤتمر «TEFL كويت» تحت شعار «التنقل في آفاق جديدة للتعليم التحويلي والمستدام» لتعليم وتدريس اللغة الانجليزية لأول مرة في حرمها الجامعي يومي 9 و10 الجاري حيث تعتبر الكلية شريكا استراتيجيا داعما للمؤتمر.
وسيعقد يوم الجمعة 9 فبراير افتراضيا عبر برنامج Zoom والسبت حضوريا في الكلية ويهدف المؤتمر إلى استكشاف الموضوعات الرئيسية التي تشكل مشهد التعليم على مستوى العالم ويسعى المؤتمر إلى معالجة التحديات والفرص في تطوير تدريس اللغة الانجليزية في الجوانب المهمة التي تؤثر على تطور تعليم اللغة الإنجليزية كلغة ثانية. وسيتم التركيز في المؤتمر على عدة جوانب ومنها:
- التعلم من كبار العلماء في هذا المجال من خلال الكلمات الأساسية والمحادثات المميزة التي تغطي مجموعة واسعة من المواضيع من طرق التدريس المستدامة إلى النظريات النقدية.
- دراسة الأساليب والتقنيات المبتكرة التي تحدث ثورة في منهجيات تعلم اللغة.
- المشاركة في المحادثات حول دور تعليم اللغة الإنجليزية كلغة ثانية في تعزيز المواطنة.
- تنمية الشراكات الدولية والمبادرات التعاونية مع الجامعات من جميع أنحاء المنطقة والعالم.
- المشاركة في ورش العمل العملية وحلقات النقاش الديناميكية التي يقودها خبراء الصناعة.

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