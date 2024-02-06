الجارالله: توظيف قدرات الذكاء الاصطناعي لتعظيم المنافع وتحقيق المقاصد الشرعية

(MENAFN
- Al-Anbaa) عبدالكريم العبدالله
عقدت المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية ورشة عمل بعنوان «توظيف الذكاء الاصطناعي في تحسين قدرات الأطباء والفقهاء والدعاة على الخطابة ومواجهة الاعلام» بالتعاون مع وزارة الأوقاف ومشاركة 70 من الفقهاء والدعاة.
وقال رئيس المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية د.محمد الجارالله إن الورشة تستهدف توظيف قدرات الذكاء الاصطناعي في تحقيق المقاصد الشرعية لتعظيم منافعه وتقليل مضاره، وهدفت إلى إكساب المتدربين معلومات ومهارات أساسية حول الذكاء الاصطناعي، والتعرف على بعض تطبيقاته في الدعوة والخطابة، فضلا عن كيفية توظيفه في تحقيق المقاصد الخمس للشريعة، علاوة على كيفية إعداد خطبة أو كتابة مقالة أو صناعة محتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي، والتعرف على التحديات والمخاوف المتعلقة به وكيفية مواجهتها.
وبين أن ورشة العمل استهدفت كبار الشخصيات العاملة في مجال الدعوة الإسلامية، والدعاة بشكل عام من الرجال والسيدات والأطباء والممارسين الصحيين والاخصائيين الاجتماعيين ومتخذي القرار الصحي والأكاديميين والباحثين، والمهتمين بالمجالات ذات الصلة، وأعضاء جمعيات المجتمع المدني، خاصة في المجال الديني. جدير بالذكر أن د.محمد الجارالله افتتح الورشة بحضور د.حمد المانع وزير الصحة السعودي الأسبق الذي أثنى على أهداف الورشة الفريدة من نوعها لما لها من اثر إيجابي طويل المدى في تعزيز التواصل بين الدعاة والجماهير.
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