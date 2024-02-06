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الجارالله: توظيف قدرات الذكاء الاصطناعي لتعظيم المنافع وتحقيق المقاصد الشرعية

2/6/2024 11:28:32 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالكريم العبدالله
عقدت المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية ورشة عمل بعنوان «توظيف الذكاء الاصطناعي في تحسين قدرات الأطباء والفقهاء والدعاة على الخطابة ومواجهة الاعلام» بالتعاون مع وزارة الأوقاف ومشاركة 70 من الفقهاء والدعاة.
وقال رئيس المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية د.محمد الجارالله إن الورشة تستهدف توظيف قدرات الذكاء الاصطناعي في تحقيق المقاصد الشرعية لتعظيم منافعه وتقليل مضاره، وهدفت إلى إكساب المتدربين معلومات ومهارات أساسية حول الذكاء الاصطناعي، والتعرف على بعض تطبيقاته في الدعوة والخطابة، فضلا عن كيفية توظيفه في تحقيق المقاصد الخمس للشريعة، علاوة على كيفية إعداد خطبة أو كتابة مقالة أو صناعة محتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي، والتعرف على التحديات والمخاوف المتعلقة به وكيفية مواجهتها.
وبين أن ورشة العمل استهدفت كبار الشخصيات العاملة في مجال الدعوة الإسلامية، والدعاة بشكل عام من الرجال والسيدات والأطباء والممارسين الصحيين والاخصائيين الاجتماعيين ومتخذي القرار الصحي والأكاديميين والباحثين، والمهتمين بالمجالات ذات الصلة، وأعضاء جمعيات المجتمع المدني، خاصة في المجال الديني. جدير بالذكر أن د.محمد الجارالله افتتح الورشة بحضور د.حمد المانع وزير الصحة السعودي الأسبق الذي أثنى على أهداف الورشة الفريدة من نوعها لما لها من اثر إيجابي طويل المدى في تعزيز التواصل بين الدعاة والجماهير.

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