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طلال الخرافي: محكمونا أبرز مكاسب معرض الاختراعات

2/6/2024 11:28:31 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حنان عبدالمعبود
عقدت هيئة محكمي المعرض الدولي الـ 14 للاختراعات في الشرق الأوسط اجتماعها خلال اليوم الثاني من انطلاقه، حيث ضمت 60 محكما من الأكاديميين الكويتيين الذي يمثلون صفوة أساتذة الجامعات.
وأعرب رئيس مجلس إدارة النادي العلمي ورئيس اللجنة العليا للمعرض طلال جاسم الخرافي عن شكره وتقديره لأعضاء هيئة محكمي الأعمال المشاركة، مثمنا جهودهم الكبيرة وحرصهم على اتباع المعايير الدولية في التقييم، مبينا أن المعرض حقق منذ انطلاقته إنجازات دولية عدة، كما حقق مكاسب محلية أهمها انتقاؤه نخبة من الأكاديميين وأساتذة الجامعات الكويتيين يحظون بمكانة مرموقة ويمارسون هذا النشاط بشكل تطوعي.
وأشار طلال جاسم الخرافي إلى أن اللجنة العليا للمعرض تقدر جهود هيئة المحكمين والتي كان لها دور كبير في إنجاحه، كما منحت النادي العلمي الكويتي ثقلا وثقة للاستمرار في إقامته في موعده سنويا، مؤكدا أن وجود هذه الكوكبة من المحكمين يمنح الفعالية مصداقية أمام المشاركين ودافعا لتطويرها، وهو محل تقدير كبير من اللجنة العليا للمعرض.
من جانبه، قال رئيس هيئة المحكمين ديفيد فاروقي إن المعرض يتبع المعايير والبروتوكولات الدولية ذاتها المعمول بها في معرض جنيف الدولي، ولا توجد أي فروق بينهما، مشيرا إلى ان طبيعة عمل الهيئة ترتكز على تقييم جميع الاختراعات وفقا لضوابط ومعايير عالمية، موضحا أن من أهم الأمور التي يتميز بها المعرض أنه لا يقبل سوى الاختراعات الحائزة براءة اختراع، حيث إن معظم المعارض الأخرى تجارية، ولا تشترط حصول الاختراع المشارك على براءة اختراع. وأضاف فاروقي أن جميع الاختراعات المشاركة يتم تصنيفها على مجالات المعرض والتي تشمل جميع التخصصات المختلفة، موضحا أنه يتم تقييم كل اختراع أو ابتكار من قبل 3 محكمين على الأقل، ويحصل الاختراع على درجة معينة من مقياس 100 درجة.
من جهته، قال رئيس قطاع التنمية والبرامج التنافسية بالنادي العلمي وعضو اللجنة المنظمة د.محمد الصفار إن أعضاء هيئة المحكمين يمثلون صفوة من العاملين في المؤسسات العلمية والأكاديمية، كما أن الاختراعات المشاركة في المعرض يتم تقييمها وفقا للمعايير الدولية، وفي مقدمتها حداثة فكرة الاختراع وقابلية الفكرة للتسويق وأثر الاختراع على المجتمع، ويتم إعلان النتائج في الحفل الختامي.
وأبدى إعجابه بمستوى الاختراعات المشاركة في المعرض لهذا العام في مختلف المجالات، مشيرا إلى أنها تقدم حلولا مبتكرة للكثير من المشكلات التي تواجهنا في حياتنا اليومية.

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