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محافظ الأحمدي: دمج ذوي الإعاقة في المجتمع

2/6/2024 11:28:31 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دعا محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد إلى تكاتف جهود الجميع وتعاون القطاعين الحكومي والخاص مع المجتمع المدني لتأهيل بناتنا وأبنائنا من ذوي الإعاقة والمساهمة في دمجهم في المجتمع.
وخلال لقائه صباح أمس، مدير عام الجمعية الكويتية لرعاية المعوقين براء القناعي ومدير مركز الرعاية النهارية بالاحمدي أحلام الجاسم في ديوان عام المحافظة، اطلع الخالد على برامج وأنشطة الجمعية والمراكز التابعة لها في مناطق الكويت المختلفة بوجه عام، والدور التنموي والاجتماعي لمركز الرعاية النهارية بجنوب الصباحية، مؤكدا استمرار دعم المحافظة لتلك الجهود الحثيثة والمساهمة في تأهيل أبنائنا وبناتنا المعاقين ودمجهم في المجتمع، آملا استمرار التعاون المشترك مستقبلا.

MENAFN06022024000130011022ID1107819763

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