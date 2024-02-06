محافظ الأحمدي: دمج ذوي الإعاقة في المجتمع

(MENAFN
- Al-Anbaa) دعا محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد إلى تكاتف جهود الجميع وتعاون القطاعين الحكومي والخاص مع المجتمع المدني لتأهيل بناتنا وأبنائنا من ذوي الإعاقة والمساهمة في دمجهم في المجتمع.
وخلال لقائه صباح أمس، مدير عام الجمعية الكويتية لرعاية المعوقين براء القناعي ومدير مركز الرعاية النهارية بالاحمدي أحلام الجاسم في ديوان عام المحافظة، اطلع الخالد على برامج وأنشطة الجمعية والمراكز التابعة لها في مناطق الكويت المختلفة بوجه عام، والدور التنموي والاجتماعي لمركز الرعاية النهارية بجنوب الصباحية، مؤكدا استمرار دعم المحافظة لتلك الجهود الحثيثة والمساهمة في تأهيل أبنائنا وبناتنا المعاقين ودمجهم في المجتمع، آملا استمرار التعاون المشترك مستقبلا.
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