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مهدي: توجه لنمذجة المشاريع الإنشائية للجهات الحكومية

2/6/2024 11:28:31 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي وجود توجه حكومي لنمذجة المشاريع الانشائية للجهات الحكومية.
ولفت مهدي في تصريح صحافي، على هامش افتتاح المؤتمر الخليجي لنمذجة المعلومات الانشائية والبناء الرقمي، إلى أهمية هذا التوجه في المعمار الحديث كي يدار المبنى المراد تشغيله بكفاءة عالية توفر في الميزانية المخصصة للتشغيل وتطول العمر الافتراضي، مشيرا إلى انه بناء على الدراسات التي تمت في المجلس الأعلى للتخطيط، فهذا التوجه يوفر 30 إلى 35% من العمالة الهامشية، ما يؤدي إلى إدارة الممتلكات والمرافق والمنشآت في الدولة بصورة ذات كفاءة عالية، وفكرة المشروع تتمحور في أن تكون هناك قصة حياة لكل منشأة منذ لحظة تأسيسها مع قاعدة بيانات متكاملة.
من جانبها، ألقت رئيسة اللجنة المنظمة للمؤتمر د.منال العدواني كلمة توجهت فيها بالشكر للسفراء والمسؤولين وممثلي الشركات الداعمة للمؤتمر والمعرض المصاحب له.
وأشارت العدواني الى ان ما تشهده المرحلة الحالية من استخدامات نمذجة معلومات المباني كان لها تأثير كبير في تطوير تقنية وصناعة البناء في السنوات السابقة في عدة دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وسنغافورة وغيرها فأصبحت جزءا مهما في استراتيجيات الدول التي تحرص على تطبيقها، مؤكدة ان تطبيق التقنية يعود بالنفع على جميع الاطراف المشاركة في المشاريع من المقاولين والمكاتب الهندسية والدوائر الحكومية.

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