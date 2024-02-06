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((المهندسين)): انطلاق ورشة سلامة الهياكل الإنشائية 12 الجاري

2/6/2024 11:28:31 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
أعلن أمين سر جمعية المهندسين الكويتية م.فهد العتيبي عن انطلاق الورشة العالمية التاسعة لصحة وسلامة الهياكل الإنشائية والتي ستعقد برعاية وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة للشؤون البلدية د.نورة المشعان بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي خلال الفترة من 12 إلى 14 فبراير.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته الجمعية أمس للإعلان عن الورشة بحضور رئيس اللجنة العلمية المنظمة للمؤتمر ورئيس فرع الجمعية الأميركية للمهندسين المدنيين في جامعة الكويت د.وليد عبدالله، وعضو الجمعية ونائب رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر م.علي محسني، ود.محمد الخميس من «التطبيقي»، ومديرة برنامج استدامة واعتمادية البنية التحتية في معهد الكويت للأبحاث العلمية د.شيخة السند.
وقال العتيبي إن الجمعية تحرص على إقامة مثل هذه الورش والمؤتمرات العلمية التي تخدم الوطن والمواطنين والمهنة، مشيرا إلى أن الورشة ليست المبادرة الوحيدة لجمعية المهندسين في مجالات خدمة الوطن، لافتا إلى ان الجهات المشاركة في الورشة ستعد توصيات تسهم في دعم جهود وزارة الاشغال والبلدية لتطوير كود البناء وسلامة المنشآت في الدولة.

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