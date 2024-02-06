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الصالح: 39.2% نسبة الرجال المدخنين في الكويت و3.3% للنساء

2/6/2024 11:28:31 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حنان عبد المعبود
نظمت الجمعية الكويتية لمكافحة التدخين والسرطان محاضرة بعنوان «التبغ والتدخين الإلكتروني.. المخاطر والأضرار»، وذلك ضمن فعاليات الأسبوع الخليجي المشترك التاسع للتوعية بالسرطان لتسليط الضوء على التدخين باعتباره أحد أهم عوامل المخاطرة التي قد تؤدي للإصابة بالأمراض السرطانية، وحاضر فيها رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لمكافحة التدخين والسرطان د.خالد الصالح.
وقال الصالح خلال المحاضرة إن التدخين مشكلة عالمية لما يسببه من ارتفاع في نسب الوفيات، مبينا أن نحو 8 ملايين شخص يموتون بسبب التدخين كل عام، لافتا إلى الأضرار الصحية التي يسببها كذلك ومن أهمها الإصابة بسرطان الرئة، وكذلك انتشاره بصورة متسارعة خاصة بعد ظهور ما يسمى بالتدخين الالكتروني، والذي يروج له بأنه أقل خطرا على الصحة من تدخين التبغ.
ولفت الصالح إلى أن عدد المدخنين في العالم بلغ مليارا و300 ألف، ونسبة الرجال المدخنين بالكويت 39.2% والنساء 3.3%، مشيرا إلى أن الدراسات أوضحت أن مادة النيكوتين الموجودة في وسائل التدخين العادية، موجودة بنسب مختلفة في التدخين الالكتروني من سجائر وشيشة وغليون، بالإضافة للانبعاثات الضارة الناتجة عن الحرق ما يعني وجود نفس الأخطار، وقد أثبتت الدراسات أن الذين بدأوا التدخين في سن مبكرة أكثر عرضة بثلاثة أضعاف لأن يصبحوا مدخنين بالغين، ولا يوجد دليل على أن السجائر الإلكترونية ناجعة في الإقلاع عن التدخين.
وأشار إلى ضرورة الاهتمام بتشريع القوانين والأنظمة المقيدة للتدخين على أن تشتمل التدخين الالكتروني بكل أشكاله، وتخصيص ميزانيات للتوعية وعلاج المدخنين تتناسب مع الأعباء الصحية للتدخين على المنظومة الصحية، كما أن التصدي لآفة التدخين يجب أن تتشارك فيها الجهات الحكومية والأهلية والخاصة، لأن الواجب الوطني يحتم على الجميع حماية أبنائنا وأطفالنا ومجتمعنا وبيئتنا من أضرار ومخاطر التدخين.
وأعرب عن الامتنان لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على تعاونها لإنجاح هذا النشاط في مقر الوزارة، حيث شكل فرصة للتوجه لشريحة مهمة في المجتمع تقوم بكل ما يلزم لإعداد وتوجيه الرسالة الصحيحة ونشرها في المجتمع بما يحقق هدف الحفاظ على صحة الإنسان التي أوصانا الله بالحفاظ عليها والابتعاد عن كل ما يصيبها بالمرض والأذى.

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