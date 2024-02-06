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بالفيديو.. السفيرة ميليسا كيلي: 13 مليار دولار أسترالي إجمالي حجم الاستثمارات الكويتية في أستراليا

2/6/2024 11:28:31 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة دياب
كشفت سفيرة أستراليا لدى البلاد ميليسا كيلي أن العام الحالي يصادف الذكرى الـ 50 لإقامة العلاقات الديبلوماسية بين استراليا والكويت، مشيرة إلى أنه سيتم الاحتفال بهذه المسيرة المميزة من العلاقات التاريخية بين البلدين بطرق متنوعة ومختلفة، حيث سيتم التركيز بشكل خاص على الأنشطة الديبلوماسية بين البلدين، لافتة إلى أن الزيارة التاريخية لسمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد إلى أستراليا في عام 1992 كانت نقطة محورية وعلامة فارقة في تاريخ العلاقات الثنائية، حيث كانت الزيارة الأولى من نوعها لحاكم كويتي إلى أستراليا، معربة عن أملها في أن يشهد العام الحالي زيارات من وزراء كويتيين لأستراليا وزيارات متزايدة من الوزراء الأستراليين إلى الكويت.
وأضافت كيلي - خلال مؤتمر صحافي عقدته في مقر أقامتها بمناسبة الذكرى الـ 50 لإقامة العلاقات الديبلوماسية مع الكويت - سنستغل هذه المناسبة لتأمل الأشخاص والأحداث التي أسهمت في تطور ونمو العلاقات الديبلوماسية بين البلدين، لافتة إلى أنه على الرغم من أن الاتفاق الرسمي لإقامة العلاقات الديبلوماسية كان في عام 1974، إلا أن جذور التعاون بين الشعبين تعود لما قبل ذلك بكثير.
وأشارت إلى الكثير من المحاور المهمة في نسيج الشراكة الأسترالية - الكويتية، فبخلاف التعاون الثنائي في مجالات الأمن الغذائي، الاستثمار، والتعليم، وغيرها من مجالات التعاون الأخرى هناك أسماء وشخصيات مكنت ذلك التعاون، لهذا السبب، ستسلط حسابات السفارة الأسترالية على وسائل التواصل الاجتماعي الضوء على حملة «50 قصة لـ 50 عاما» طوال العام 2024 - وهي مجموعة من القصص التي تبرز تنوع وعمق العلاقات بين البلدين.
وتابعت بالإضافة إلى الاحتفاء بالماضي والأشخاص الذين أسهموا فيه، نهدف أيضا إلى رسم الخطة للأعوام الـ 50 المقبلة، وسنتناول أسئلة حول كيفية تعزيز شراكتنا في الأمن الغذائي للمستقبل، وتطوير التعاون التعليمي ليتماشى مع رؤية الكويت الاقتصادية، والسبل التي يمكن من خلالها لأستراليا والكويت تعزيز النظام الدولي في هذه الأوقات المليئة بالتحديات، مشيرة إلى أن قصة التعاون بين أستراليا والكويت قصة غنية ومتعددة الأبعاد، معربة عن امتنانها لكل من ساهم في رحلة الصداقة الدائمة بين البلدين، متطلعة إلى عقود مقبلة من التعاون الوثيق.
وفي معرض ردها على أسئلة الصحافيين، قالت السفيرة الأسترالية لدى البلاد ميليسا كيلي: أتطلع إلى المزيد من الزيارات الرسمية رفيعة المستوى بين البلدين، معربة عن أملها أن تتم عدد منها خلال هذا العام ولكن إلى الآن لم يتم تحديد موعد محدد، مضيفة نأمل ان تعقد اللجنة المشتركة بين البلدين خلال هذا العام ولكن أيضا لم يتم تحديد موعد بعد.
وأشارت إلى ان عدد الجالية الأسترالية المقيمة في الكويت يبلغ 800 نسمة يعملون في مختلف القطاعات وخصوصا في القطاع النفط والغاز، فهي جالية مؤهلة تضم العديد من المهنيين من مختلف المجالات.
ولفتت إلى أن السفارة تبذل جهودا مميزة لدعم التبادل الثقافي بين البلدين، كونه احد جسور التواصل بين الشعبين الصديقين. وأضافت: «لدينا تواجد في القواعد العسكرية في الكويت ونعمل عن كثب مع الحكومة الكويتية من اجل الحفاظ على أمن المنطقة، معربة عن أملها ان يتم تخفيف حدة التصعيد فيها».
وحول الاستثمارات الكويتية في أستراليا، قالت: «انها استثمارات كبيرة ومتنوعة في مجالات مختلفة، لاسيما في مجال الطاقة الخضراء، حيث بلغ حجم الاستمارات الكويتية في أستراليا حوالي 13 مليار دولار أسترالي، معربة عن أملها في أن يتزايد حجم الاستثمارات بما يتلاءم مع الإمكانات المتاحة في البلدين الصديقين.
وبخصوص إنهاء أستراليا التدريجي لتصدير الأغنام الحية عن طريق البحر، أوضحت أنه في عام 2022، أعلنت الحكومة الأسترالية عن نيتها في الإنهاء التدريجي لصادرات الأغنام الحية عن طريق البحر.

MENAFN06022024000130011022ID1107819759

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