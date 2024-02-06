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البيدان: 66% نسبة إنجاز ستاد الفحيحيل

2/6/2024 11:28:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) طالب مدير عام الهيئة العامة للرياضة يوسف البيدان قطاع الإنشاءات والصيانة والمرافق بالهيئة بضرورة تحقيق متطلبات مجالس إدارات الأندية في عملية تصميم وتنفيذ المنشآت الجديدة، جاء ذلك خلال زيارته التي قام بها لنادي الفحيحيل وتفقد خلالها الـ «ستاد الجديد» ومجمع الصالات وصالات الألعاب للوقوف على مراحل الإنجاز في المشروع، وهو من المشاريع الرياضية المتكاملة حيث يشمل ستادا لكرة القدم (نجيل طبيعي) بسعة رسمية 12000 متفرج من دون مضمار، ومصمم وفق أحدث النظم والمواصفات الدولية ويضم عددا من صالات الألعاب الرياضية الجماعية والفردية لممارسة تنس الطاولة، وصالة للجودو، وصالة للملاكمة، وصالة للكراتيه، وصالة للتايكوندو، بجانب مجمع صالات لكرة اليد والسلة واليد والكرة الخماسية.
وبلغت نسبة الإنجاز الفعلية ما يقارب 66% وجار العمل على الانتهاء من كل الأعمال الإنشائية طبقا للخريطة الزمنية المتفق عليها بين الهيئة والشركة المنفذة للمشروع.
وقال البيدان: نتطلع إلى إنجاز العديد من المشاريع الإنشائية خلال الفترة المقبلة تماشيا مع برنامج عمل الحكومة الذي أعلن عنه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ د. محمد صباح السالم بما يسهم في توفير البنية التحتية للرياضيين، خاصة أن البرنامج تضمن افتتاح ستاد جابر المبارك بنادي الصليبخات وصالة الألعاب الرياضية بالنادي العربي، وفي نفس الوقت نسعى لإنجاز الأعمال في ستاد نادي الفحيحيل بالإضافة إلى مشاريع أخرى تقوم الهيئة بتنفيذها في الأندية الأخرى.
وأشار إلى أن كل ملاحظات مجلس إدارة نادي الفحيحيل تمت مراعاتها من قبل الشركة المنفذة وبالتنسيق مع قطاع الإنشاءات بالهيئة من ناحية الألوان ومراعاة جانب الاستثمار بالإضافة الى تصميم المقصورة الرئيسية على أعلى مستوى. وبين البيدان أن مشروع نادي الفحيحيل الرياضي يضم ملعبا فرعيا قانونيا طبقا لمعايير الاتحاد الدولي لكرة القدم ومضمار لألعاب القوى أعلى مواقف السيارات، وجاءت الفكرة لاستغلال كل المساحات داخل النادي.‏

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