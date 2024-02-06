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البطولة العربية للشراع تنطلق غداً

2/6/2024 11:28:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تنطلق غدا البطولة العربية للشراع 2024 التي ستنظمها لجنة الشراع التجديف والكاياك والكايت بورد بالنادي البحري الرياضي الكويتي في الفترة من 7 إلى 11 فبراير الجاري، تحت مظلة الهيئة العامة للرياضة والاتحاد العربي للشراع، وسط مشاركة عربية واسعة غير مسبوقة، حيث يشارك 75 لاعبا ولاعبة يمثلون 13 منتخبا عربيا هي: الكويت، الإمارات، البحرين، السعودية، قطر، عمان، الأردن، العراق، الجزائر، تونس، السودان، ليبيا، فلسطين، إلى جانب مشاركة نخبة من الحكام الدوليين.

وأشار مشرف عام اللجنة المنظمة نايف الهدة، إلى أن منافسات البطولة التي ستقام يوميا حتى السبت المقبل ستشتمل على ثلاث فئات هي الأوبتمست للصغار - ألكا 6 للبنات وللشباب - ألكا 7، إلى جانب الترتيب العام.

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