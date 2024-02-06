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برونزيتان لـ ((الرماية)) في ((عربية السيدات))

2/6/2024 11:28:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) واصلت راميات الكويت تألقهن في دورة الألعاب العربية للأندية للسيدات بعد تحقيق الرامية مريم ارزوقي الميدالية البرونزية في رماية البندقية للفردي، كما أحرز الثلاثي رتاج الزيادي وشيماء الإبراهيم ومريم ارزوقي الميدالية البرونزية في رماية البندقية للفرق، وذلك ضمن منافسات دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات التي تستضيفها الشارقة حتى 12 الجاري.
وفي منافسات الكرة الطائرة، حقق فريق نادي سلوى الصباح الفوز الثاني على التوالي بنتيجة 3-0 على فريق نادي الشارقة الإماراتي. وتمكن نادي الفتاة الرياضي لكرة السلة من تحقيق الفوز الأول له في الدورة على فريق نادي الشارقة الإماراتي بنتيجة 74-67 في مباراة حماسية ومثيرة لتعوض لاعبات الفتاة الخسارة من نادي الثورة السوري في المباراة الأولى. كما حقق نادي الفتاة الانتصار الأول له أيضا في افتتاح منافسات كرة الطاولة على حساب غاز الجنوب العراقي، بعد انسحاب الأخير، ليحصد فريق الفتاة أول 3 نقاط له في البطولة. وكانت بعثة سيدات الكويت استهلت مشوارها في الدورة بتحقيق الميدالية الذهبية في رماية 10م مسدس للفرق والمكون من غزلان حسن وإسراء بهمن وعذاري البلوشي، كما حققت البطلة غزلان حسن فضية رماية 10م مسدس في مسابقة الفردي. ويترأس وفد الكويت المشارك في الدورة عضو اللجنة الأولمبية رئيسة لجنة المرأة فاطمة حيات، ويمثل الكويت 3 أندية وطنية هي سلوى والفتاة والرماية.
وتقام دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات في الشارقة، بمشاركة أكثر من 550 لاعبة يمثلن 63 فريقا من 15 دولة عربية.

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