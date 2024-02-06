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جراحة ناجحة لفيلكاوي السالمية

2/6/2024 11:28:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يعقوب العوضي
أجرى لاعب السالمية ومنتخبنا الوطني لكرة اليد «مواليد 2008» شاهين الفيلكاوي عملية جراحية ناجحة بعد إصابته بقطع في رباط الركبة والغضروف الأمامي. وكشفت الفحوصات الطبية أن اللاعب سيحتاج لفترة إعداد تأهيلي طبيعي لفترة تتجاوز ثلاثة أسابيع ليعود إلى التدريبات العادية.
وفي هذا الإطار قام إداري المنتخب شاكر آرتي بزيارة اللاعب للاطمئنان على حالته ومتابعته. وأكد آرتي أن الجميع يعمل لتفادي الإصابات، وما تقوم به الأجهزة الفنية والطبية والإدارية في الأندية والمنتخبات جهود كبيرة لتحقيق الأهداف وتطوير اللاعبين خاصة في المراحل السنية.

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