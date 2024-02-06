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ختام بطولة الهواة لكرة القدم ((SFL))

2/6/2024 11:28:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اختتمت مساء الإثنين الماضي بطولة الهواة لكرة القدم sfl في صالة الزبن للمناسبات الاجتماعية بمنطقة الروضة، برعاية وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الشباب والاتصالات داود معرفي، وبحضور أعضاء مجلس الأمة النائب د. عبدالعزيز الصقعبي والنائب حمد العليان ومختار منطقة الروضة محمد الحيدر ورئيس مجلس إدارة جمعية الروضة وحولي التعاونية محمد الكندري واعضاء مجلس الإدارة خالد المتن ورائد الرخيمي وعمر الأنصاري، ومن الهيئة العامة للشباب مدير إدارة الأنشطة الترويحية عبدالله العدواني ومحمود أبل رئيس اتحاد الرياضة للجميع وكبار الشخصيات والمسؤولين.
وأكد رئيس رابطة الهواة لكرة القدم فهد الأنصاري، أن بطولات sfl للهواة بدأت عام 2019، وهي عبارة عن نظام دوري درجتين (أولى ـ ثانية) وبطولتي الكأس والسوبر وعدد الفرق المشاركة في الموسم الأخير أكثر من 20 فريقا، أما عدد اللاعبين المشاركين في الموسم الأخير فكان أكثر من 300 لاعب.
وأضاف أن مواجهات الفرق أسفرت عن الكثير من المفاجآت، حيث حقق فريق ديوانية الروضة لقب الدرجة الأولى، كما فاز فريق الاتحاد بلقب الكأس، وكان الفريق المثالي من نصيب أكاديمية القمة، وحصل فريق تيكي تاك على لقب بطل الدرجة الثانية.

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