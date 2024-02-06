Wednesday, 07 February 2024 08:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


استعداداً لمواجهتهما في نصف نهائي كأس الأمير غداً.. معسكر داخلي للسالمية.. وإصابة ويد تعكّر أجواء التضامن

2/6/2024 11:28:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يحيى حميدان - هادي العنزي
دخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي السالمية مساء أمس معسكرا داخليا لمدة ثلاثة أيام، استعدادا لمواجهته مع التضامن، التي تقام في الـ 4:40 غدا الخميس ضمن الدور نصف النهائي لكأس سمو الأمير على ستاد علي صباح السالم بنادي النصر.وأشاد نائب رئيس جهاز الكرة يوسف الجاسم بالروح العالية التي تشهدها تدريبات «السماوي» التي يشرف عليها المدرب الكرواتي انتي ميشا وجهازه الفني المعاون، وقال لـ «الأنباء»: «تنتظرنا مواجهة صعبة مع أحد الفرق المميزة، والتي سجلت حضورا قويا في بطولة «أغلى الكؤوس»، ولعل فوز التضامن على الكويت في الدور ربع النهائي سيكون حافزا إضافيا لهم لتقديم أفضل ما لديهم، وهذا ما نضعه في الاعتبار، ومواجهات الكؤوس لا تقبل القسمة على اثنين، وعلينا تقديم أفضل المستويات للتأهل للمباراة النهائية».
وأشار الجاسم إلى أن قائمة السالمية جاهزة، باستثناء بدر جمال الذي تحصل على بطاقة حمراء في المباراة السابقة، مضيفا ان «السماوي» قدم مباراة الموسم مع كاظمة في الدور ربع النهائي، وتمكنا من الخروج فائزين، وعليه فإن علينا جميعا أخذ الدروس المهمة من تلك القمة الخاصة، وبذل كل الأسباب التي من شأنها أن تأخذ بنا إلى المباراة النهائية.
من جانب آخر، تعرضت تجهيزات الفريق الأول لكرة القدم بنادي التضامن لضربة قاسية بعدما تعرض المهاجم السنغالي عمر ويد لإصابة في الركبة، ومن المتوقع أن تحرمه من المشاركة بشكل كامل في اللقاء المهم أمام السالمية غدا الخميس.
وجاء تعرض ويد للإصابة خلال لقاء «العنيد» الماضي مع الكويت (5-4 بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي والإضافي) وذلك في الدور ربع النهائي الجمعة الماضي.
ووضع الجهاز الطبي ويد تحت المتابعة، علما أن المهاجم السنغالي يصر على المشاركة في المباراة أمام «السماوي» حتى إن كان لشوط واحد.
ويواصل «العنيد» تدريباته للمباراة كما جرت العادة دون إقامة معسكر داخلي في أحد الفنادق، وذلك لتفادي اختلاف النظام على اللاعبين عبر وضعهم تحت الضغط.
وكثف مدرب التضامن، البرتغالي ميغيل ليال، من المحاضرات النظرية التي تضمنت مقاطع فيديو للسالمية لشرح نقاط القوة والضعف لدى المنافس.
وباستثناء الشكوك حول ويد، فإن صفوف «العنيد» تبدو مكتملة وجميع اللاعبين سيكونون متاحين للمدرب في مواجهة الغد.

MENAFN06022024000130011022ID1107819752

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث