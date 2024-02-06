((طائرة الأبيض)) يخسر من الأهلي البحريني

(MENAFN
- Al-Anbaa) يعقوب العوضي
خسر الكويت من الأهلي البحريني بنتيجة 1-3 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على الصالة الرئيسية لمجمع صحارى الرياضي في عمان، وذلك ضمن الجولة الرابعة للمجموعة الثانية بالدور التمهيدي لبطولة أندية غرب آسيا الثانية للكرة الطائرة، وبذلك يبقى الأبيض على رصيده السابق بـ 3 نقاط من فوز واحد.
من جانب آخر، فاز الشباب على التضامن 3-1 في اللقاء الذي جمعهما مساء أول من أمس في إطار منافسات الدوري العام للكرة الطائرة، ورفع الفائز رصيده إلى 21 نقطة، فيما بقي الخاسر على رصيده السابق بـ 15 نقطة.
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