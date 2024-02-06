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((طائرة الأبيض)) يخسر من الأهلي البحريني

2/6/2024 11:28:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يعقوب العوضي
خسر الكويت من الأهلي البحريني بنتيجة 1-3 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على الصالة الرئيسية لمجمع صحارى الرياضي في عمان، وذلك ضمن الجولة الرابعة للمجموعة الثانية بالدور التمهيدي لبطولة أندية غرب آسيا الثانية للكرة الطائرة، وبذلك يبقى الأبيض على رصيده السابق بـ 3 نقاط من فوز واحد.
من جانب آخر، فاز الشباب على التضامن 3-1 في اللقاء الذي جمعهما مساء أول من أمس في إطار منافسات الدوري العام للكرة الطائرة، ورفع الفائز رصيده إلى 21 نقطة، فيما بقي الخاسر على رصيده السابق بـ 15 نقطة.

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