Wednesday, 07 February 2024 08:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


((سلة)) العربي والقادسية يواجهان التضامن والصليبخات

2/6/2024 11:28:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) هادي العنزي
يخوض الفريق الأول لكرة السلة بنادي القادسية مواجهة صعبة عندما يلتقي نظيره الصليبخات في الـ 7:30 مساء اليوم، على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري العام لكرة السلة، وتسبقها مباراة تجمع العربي والتضامن في الـ 5 مساء على الصالة نفسها.
يسعى القادسية (25 نقطة) إلى المحافظة على صدارة الترتيب بقيادة مدربه الأميركي انتوني ستيفنز في مواجهة الصليبخات الرابع (22 نقطة) ومدربه الوطني فهد برجس، الذي بدوره يخوض صراعا شرسا مع العربي على حجز البطاقة الرابعة المؤهلة إلى الدور قبل النهائي الحاسم على لقب الدوري، بعدما حجز القادسية والكويت، وكاظمة أماكنهم في «المربع الذهبي»، وعليه فإن الصليبخات سيخوض مواجهة «الحلم» بالنسبة لفريق ابتعد كثيرا عن منصات التتويج. ويعول برجس على العديد من العناصر المتميزة في صفوفه، ولعل في مقدمتهم طلال العبيدي، وفهد الناشي، وعادل نافع، وفهد العثمان، بالإضافة إلى المحترف الأميركي كليبرت والمالي الكسندر. وعلى الجهة الأخرى، يمتلك مدرب «الأصفر» الأميركي ستيفنز كوكبة متميزة من اللاعبين، من بينهم عبدالمحسن الموسوي، ومحمد أشكناني، وصالح اليوسف، ونواف العنزي، والأميركي إلينوي.
وفي المباراة الأولى تبدو كفة العربي هي الراجحة، على حساب نظيره التضامن الذي ابتعد عن المنافسة على المراكز الأربعة الأولى كثيرا.

MENAFN06022024000130011022ID1107819750

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث