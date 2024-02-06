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((المعاقين)) يضيف 9 ميداليات في اليوم الثاني لملتقى الشارقة

2/6/2024 11:28:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أضاف منتخبنا الوطني لألعاب القوى للمعاقين أول من أمس تسع ميداليات جديدة «ذهبيتين وخمس فضيات وبرونزيتين» في إطار منافسات اليوم الثاني لملتقى الشارقة الدولي الـ12 ما يرفع حصيلة الكويت إلى 15 ميدالية متنوعة.
وأحرز الذهبيتين ناصر فرج بمسابقة دفع الجلة وفيصل سرور بمنافسات رمي القرص.
حقق الفضيات الخمس ياسر المسلم في مسابقة دفع الجلة وعبدالله الصالح في مسابقة دفع الجلة لفئة أخرى وفيصل الراجحي بمنافسات 1500 متر عدوا على الكراسي المتحركة وعبدالله الصالح في مسابقة رمي القرص وضاري بطي في مسابقة دفع الجلة.
كما أحرز البرونزيتين علي الهاجري وحمد حجي في منافسات دفع الجلة وفقا لفئة ونوع الاعاقة التي يشاركان بها.
من جهته، أعرب اللاعب فيصل سرور الذي يشارك ضمن منافسات الرمي للفئات المجمعة (اف 35 واف 36 واف 37)، عن سعادته بإحراز ميداليتين ذهبيتين بالبطولة، مهديا هذا الفوز للقيادة السياسية ولأسرة رياضة المعاقين الكويتية.
واعتبر ان النتائج المميزة للاعبي أزرق المعاقين بالبطولة التي تشهد مشاركة كبيرة تعد دافعا لهم لتحقيق المزيد من الإنجازات بالاستحقاقات الخارجية المقبلة، مثمنا الدعم المتواصل للنادي الكويتي الرياضي للمعاقين برئاسة شافي الهاجري للاعبين.
وقد حقق المنتخب الوطني في اليوم الأول من الملتقى 6 ميداليات متنوعة ليرفع رصيده إلى 15 ميدالية متنوعة. وأصبح مجموع الميداليات الذهبية 5 والفضية 6 والبرونزية 4 ميداليات.

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