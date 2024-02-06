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فنانون كويتيون: ورش العمل والمعارض الخليجية تحفز على الإبداع وتصقل المواهب

2/6/2024 11:28:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال خزافون كويتيون مشاركون في معرض «خزفيات خليجية 2» بالمنامة اليوم الثلاثاء ان ورش العمل والمعارض الخليجية تحفز الإبداع وتصقل المواهب عبر تبادل الخبرات الثقافية والمعرفية.
وأعرب الخزافون في لقاء خاص مع «كونا» عن سعادتهم بالمشاركة في المعرض الخليجي الذي يعد فرصة للتعريف بـ «بيت الخزف الكويتي» وأنشطته وتاريخه.
من ناحيتها، قالت الخزافة الكويتية د.جميلة السالم ان المعرض يتضمن مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية، معربة عن شكرها للمنظمين لإتاحة الفرصة للتعرف على الخزافين من دول الخليج والاستمتاع بأعمالهم الملهمة.
وأوضحت انها قدمت خلال المشاركة في المعرض قطعا فنية بطابع حديث معاصر تعبر عن الحب والسلام والمشاعر الإنسانية ليتذوق جمالها المتلقي، معربة عن أملها في وصول أعمالها إلى العالمية.
من ناحيته، أشاد الخزاف الكويتي عبدالعزيز الخباز بمستوى القطع المعروضة وبالافكار الإبداعية للخزافين الخليجيين.
وأشار إلى انه مشارك بثلاث لوحات الأولى عبارة عن «دلمونيات» تعبر عن الارتباط بين الكويت والبحرين وهي من البريق الإسلامي القديم والثانية قطعة مخلوطة من الطين الكويتي أما الثالثة فمن الحروفيات القديمة وتتميز بالجمع بين التقاليد والحداثة.
من جانبها، قالت الخزافة الكويتية طليعة الخرس انها تحرص على تقديم الأعمال الخزفية التي يطغى على تصاميمها الخط العربي للمحافظة على وجود هذا الفن وليتمتع به المتلقي.
من جهته، قال الخزاف البحريني محسن التيتون المنسق العام للمعرض في تصريح مماثل انه بعد نجاح الملتقى الخليجي الاول بمشاركة فنانين من الكويت بالرأي والمبادرة توسع المهرجان هذا العام وشاركت فيه كل دول الخليج.
وأضاف ان المعرض يعد فرصة للحوار وتبادل الأفكار والتجارب وهذا هو الهدف الرئيسي من إقامته.
وشارك في معرض «الخزف الخليجي 2» مسؤولة بيت الخزف الكويتي التابع للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ديمة القريني، حيث ألقت محاضرة بعنوان «رحلة مع عنوان بيت الخزف الكويتي».
كما شارك في المعرض سبعة خزافين كويتيين بأعمال فنية متميزة هم د.جميلة السالم وعلي العوض وفواز الدويش وطليعة الخرس وعبدالعزيز الخباز ومؤيد الثليث وحسن النجاة.

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