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المهندس وأنغام وعبدالواحد.. في مهمة طربية بـ ((الأرينا))

2/6/2024 11:28:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ياسر العيلة
تتوالى الحفلات الغنائية الضخمة التي يشهدها مهرجان «فبراير الكويت 2024» الذي تنظمه شركة روتانا للصوتيات والمرئيات على مسرح «الأرينا كويت» بمجمع «360»، حيث يقام حفلان كبيران، الأول غدا الخميس، وتحييه النجمة الكبيرة أنغام «صوت مصر» والمطرب فؤاد عبدالواحد حامل لقب «نجم الخليج» عام 2010، ويشهد اليوم التالي مباشرة (الجمعة) حفل «برنس الغناء العربي» ماجد المهندس.
ويتسابق نجوم الحفلين على تقديم أجمل ما لديهم من أعمال ترضي جمهورهم في الكويت، خاصة أنهم يعلمون مدى أهمية الجمهور الكويتي المعروف عنه بأنه متذوق للغناء والطرب الجميل، ومن المتوقع أن تقدم أنغام، التي اشتهرت خلال مسيرتها بأغانيها الرومانسية المميزة وكونت لها قاعدة جماهيرية كبيرة في كل أنحاء الوطن العربي، باقة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة، بما فيها آخر الإصدارات الغنائية لها من خلال اغنية «سيبك انت» التي تخطت حاجز الـ 4 ملايين مشاهدة، وغيرها من أعمالها الناجحة، كما يجهز فؤاد عددا من اجمل أعماله بما فيها أغاني البومة الأخير «فؤاد عبدالواحد 2024» الذي يتضمن 12 أغنية من إنتاج وتوزيع شركة «روتانا»، أبرزها «ضاق الغمام» و«حبيبي» وغيرهما من الأغاني.
ويستعد «البرنس» ماجد المهندس، لإحياء رابع حفلات المهرجان بمفرده، وسيختار مجموعة مميزة من اجمل اغانيه القديمة والحديثة التي لامست قلوب جمهوره الكبير في الكويت بما فيها أعماله الحديثة التي قدمها مؤخرا مثل «شد انتباهي» و«غلطة العاشق» و«أغلى من الروح» و«من أول نظرة» وغيرها.
جدير بالذكر أن حفلات مهرجان «فبراير الكويت» شارك فيها 11 مطربا ومطربة من الكويت والخليج والعالم العربي، وانطلقت الأول من فبراير الجاري بحفل «فنان العرب» محمد عبده، وفي اليوم التالي حفل لقيثارة الخليج نوال الكويتية وصاحب الصوت الجميل النجم مطرف المطرف.

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