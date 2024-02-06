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في تجربة استثنائية.. ((لابا)) تختتم مسابقة ألوان الموسيقى تحت رعاية Ooredoo

2/6/2024 11:28:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) رغبة منها بإثراء المشهد الثقافي وتطوير الفنون، قامت Ooredoo الكويت، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات، برعاية المسابقة الأولى من نوعها على مستوى الكويت، «ألوان الموسيقى». وقد تعاونت الشركة في هذه المسابقة الفريدة مع أكاديمية لوياك للفنون- «لابا»، والتي أسفرت عن لوحات إبداعية، جسدت قدرة الفنانين التشكيليين على الدمج بين الفن والموسيقى والرقي في التعبير.
ضمت مسابقة «ألوان الموسيقى» 24 فنانا محترفا، تنافسوا على هيئة مجموعات كل يوم أربعاء من كل أسبوع ولمدة شهر. خلال وقت المسابقة الذي امتد على مدار أربع ساعات متواصلة، قام الرسامون بإبداع لوحات فنية مستوحاة من مقطوعات موسيقية مختلفة، باستخدام الفرش والألوان عكست عمق إحساسهم وتفاعلهم مع كل نغمة موسيقية، وعبروا فيها عن مشاعرهم ومفاهيمهم حول الحياة، والأحداث الواقعية، ومشاعر والألم والفرح، منتجين بذلك إبداعات فنية مشبعة بالتنوع والفرادة.
اختتمت المسابقة بمعرض ضم أعمالا رائعة لـ 22 مشاركا موهوبا في يوم الافتتاح الكبير في The Contemporary Art Platform (CAP)، انغمس الحاضرون في عرض ديناميكي للفن المتنوع. كما أضافت الفنانة الكويتية المبدعة فاطمة دشتي من التألق إلى المناسبة من خلال جلسة رسم حية أمام الحضور. واستلهمت الفنانة من النسيج اللحني لموسيقى Ooredoo الكويت، وترجمتها إلى تحفة بصرية نابضة بالحياة. وقد شهد الحفل حضور فنانين مؤثرين، بالإضافة إلى شخصيات بارزة من Ooredoo الكويت ولابا لوياك وإدارة وفريق عمل المعرض، ما عزز روح التعاون والابتكار في المعرض. كان يوم الافتتاح بمنزلة احتفال بالإبداع والتبادل الثقافي والقوة الموحدة للفن.
تأتي رعاية Ooredoo الكويت لهذا الحدث ضمن إطار برنامج المسؤولية الاجتماعية المتميز، وتحرص من خلال أنشطته المتنوعة على دعم مختلف شرائح المجتمع من كافة الاهتمامات. كما أولت الشركة عناية خاصة لمسابقة «ألوان الموسيقى» بالتعاون مع أكاديمية «لابا» انطلاقا من توافقها مع رؤية وشعار Ooredoo «طور عالمك»، حيث تم تطوير مفهوم إنتاج اللوحات الفنية عبر استلهامها من مقطوعات موسيقية مأخوذة من خلفيات ثقافية متعددة من كافة أنحاء العالم.
وحول رعايتها لهذا الحدث، صرحت مدير أول العلامة التجارية في «Ooredoo» الكويت، السيدة زينب الشمري: «تأتي رعاية شركة Ooredoo لهذا الحدث ضمن استراتيجيتها المتميزة في دعم الفعاليات الثقافية والفنية التي تعزز التواصل والتفاعل في المجتمع. وتعكس هذه المسابقة الفنية الفريدة رؤية الشركة في دعم المبدعين وتعزيز الفرص للشباب الموهوبين في مجال الفن والموسيقى من خلال التعاون مع أكاديمية لابا الرائدة في مجال الفنون. إن توجيه الاهتمام نحو الفن ودعم المواهب الواعدة يعكس التزامنا بتطوير المجتمعات التي نخدمها وتحقيق التنوع الثقافي والفني».
من جهتها، عبرت عضو مجلس الإدارة في لابا أميرة بهبهاني عن قوة العلاقة بين الموسيقى والفن. وقالت: «تحرص أكاديمية «لابا» على ترجمة رسالتها من خلال مسابقات هادفة ومبتكرة، تجعل من الفنون مرتكزا أساسيا لتحقيق الاندماج والنهوض بالمجتمعات. ولعل فعالية «ألوان الموسيقى» بروحيتها الاستثنائية تشكل محطة جوهرية لتجسيد قدرة الطاقات الشابة والموهوبة في التعبير عن النفس والمشاعر والأفكار من خلال الريشة والألوان والموسيقى. وتأتي رعاية Ooredoo الكويت لهذا الحدث الفني ضمن سياق استراتيجيتنا المستدامة لتحقيق التنمية والتقدم».
وأوضحت رئيس قسم الفن التشكيلي زينة دبوس أن «مسابقة «ألوان الموسيقى» حققت منعطفا رئيسيا في تكريس الفن بأدواته ومفاهيمه وأساليبه المتنوعة، من أجل تكريس التمازج والتفاعل بين الثقافات والحضارات. فقد أبدع الرسامون في الإبحار عبر الموسيقى باختلاف أنماطها وفرادة كل منها، وبرعوا في استخدام الألوان والخطوط والرسوم، وفي مزجها مع خيالهم ومقاربتهم للأنغام الموسيقية، بطريقة فنية متميزة.
وفي تعليقه على هذه المسابقة، أوضح هشام حلاق رئيس قسم الموسيقى في لابا، أن «الهدف الأساسي من المسابقة هو ترجمة الصوت إلى لون، ودراسة الأثر النفسي لكل نوع من أنواع الموسيقى على الأفراد. إنها تجربة مميزة تجمع الرسامين المحترفين لتصوير عوالم وحضارات موسيقية متعددة، نخلق فيها مساحة من التعبير الحر معا».

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