Wednesday, 07 February 2024 08:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


هوس التكميم والرشاقة

2/6/2024 11:28:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في السنوات الأخيرة تغيرت الكثير من المفاهيم والسلوكيات عند العديد من البشر لدرجة أن الأمور الثانوية تقدم على الضروريات والحاجات الأساسية، فمثلا قضية الرجيم والتكميم والرشاقة صارت الشغل الشاغل لمعظم الناس من الجنسين وبجميع الأعمار، الأمر الذي أدى إلى الزيادة في عدد الشركات والمطاعم التي تقدم الوجبات الصحية قليلة السعرات الحرارية والدهون، بحسب ما يدعون، وتجد عليها إقبالا شديدا حتى من الأشخاص العاديين غير البدناء، والذين لا يعانون من أي أمراض، لأنها أصبحت هبة وتقليدا بالرغم من تكلفتها وارتفاع أسعارها مقارنة بالأطعمة الأخرى.
وهل يتوقف الأمر عند هذا الحد؟ بالطبع لا، فعندما يرى البعض أن هذه الوجبات لم تفقده الوزن المطلوب فيذهب إلى ما هو أبعد ويبدأ يفكر في العمليات الجراحية وأنواعها وتسمياتها المختلفة لنزول الوزن سريعا غير مبال بالأمور التي ستعقب تلك العملية من تناول أدوية ومكملات وفيتامينات كثيرة، والتوقف عن تناول الطعام بالأسلوب السابق وغيرها من الأعراض التي تستمر معه شهورا وسنوات، وربما طوال العمر. إن تلك العمليات التي أصبحت اليوم موضة لم تخترع او تكتشف ليتم إجراؤها على أشخاص عاديين، انما وضعت من اجل الأشخاص الذين تعدت أوزانهم المئات ويعانون من أمراض مزمنة كالسكر والقلب والضغط بسبب تلك السمنة والشحوم المتكدسة في نواحي الجسم وبعد ان يستخدموا الكثير من الوسائل كالرجيم والرياضة، أي بعد ان يتدرجوا في الكثير من الوسائل والمحاولات مع أطبائهم المعالجين، وعند فشل جميع الطرق فليس أمامهم إلا ان يقوموا بإجراء تلك العملية لإنقاذ حياتهم وتخليصهم من الكثير من الأمراض.
أما ان تصبح العمليات الجراحية متاحة للجميع، لمن يحتاجها أو لا يحتاجها، فهذا لا يجوز، وفيه نوع من السفه واللامبالاة.
اليوم مثل هذه العمليات موجودة في الكويت وخارج الكويت في الكثير من الدول وأسعارها تتفاوت وطبيعي ليس كل الأطباء أمناء ويراعون ضميرهم، فبعضهم هدفه الربح المادي بغض النظر عن الأمور الأخرى. لذلك يجب علينا الحذر وعدم التسرع وتصديق كل ما يعرض أو يعلن عنه من خلال وسائل السوشيال ميديا. على من يحتاج إلى تلك العمليات أن يتدرج ويحاول أكثر من مرة إنزال وزنه بالشكل الطبيعي، قبل ان يقدم على اتخاذ هذه الخطوة. ومن يكون وزنه في الحدود الطبيعية فليس هناك داع يجعله يقدم على مثل تلك العمليات التي راح ضحيتها الآلاف من البشر حول العالم، فالصحة تاج على رؤس الأصحاء لا يراها إلا المرضى.
فالحذر كل الحذر من الإقدام على مغامرة لا تعرف ما هي عواقبها تجعلك رهينة وأسيرا للأدوية والعلاجات والندم والحسرة طوال حياتك.


[email protected]

MENAFN06022024000130011022ID1107819744

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث