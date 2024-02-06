البسمة المفقودة

الملابس صناعة بشرية يتميز بها الإنسان عن سائر المخلوقات، تعكس الذوق وترتبط بالثقافة وتتأثر بالعوامل الجوية. تفنن بها البشر وأهدرت عليها الأموال وتقام لأجلها أسابيع الموضة والأزياء في العواصم العالمية الكبرى، وكثيرا ما يكون لها ارتباط بالحالة المزاجية والنفسية.

على مختلف العصور كان اللباس عنصرا أساسيا في حياة البشر، ودليلا على نمط المعيشة والمكانة الاقتصادية، ويتمايز كل قطر بأزيائه الشعبية، ويتباين الجنسان في أصناف اللباس، ويتغير كذلك وفقا للمرحلة العمرية.

من الواضح تاريخيا أن أزياء النساء أخذت بالانحدار تدريجيا مع مرور الأجيال، فبينما كانت محتشمة تغلب عليها الصبغة الأنثوية، إلى أن أصبحت كاشفة أكثر حتى من الرجل!

ثم دخلت مفاهيم الحرية والتطور، والعجيب أنهما مقصوران على تخفيف اللباس! أما الحشمة فأصبحت اضطهادا وعقلية قديمة! وستأتيك إحداهن من بني جلدتنا وتتحدث بلساننا لتدعي بأن الاحتشام تسلط ذكوري لتقييد المرأة! وأن اللباس لا يرتبط بالقيم، فهو مجرد نسيج يحمي الجلد من تقلبات الطقس!

لو لم تكن للألبسة مقاصد لما تميزت بها بعض المهن! ولاستطاع الطبيب أن يذهب إلى عمله بلباس البحر! ولقبلت النساء حضور المناسبات بجلباب البيت! لماذا لا يظهر مذيع نشرة الأخبار بزي النادي الرياضي؟ أليس الغرض من الملابس أنها مجرد قطعة قماش؟

بعض أزياء شارعنا اليوم صارت مزيجا قبيحا شاذا لا يمت لهويتنا بأي صلة. عندما تدخل مركزا تجاريا تصدم مما ترى! كأنك دخلت قاعة استعراضية عن طريق الخطأ! إن بعض الفتيات يخرجن بملابس لا تليق بالأماكن العامة، يتعللن بالحرية وهن يتعدين على المنظر كله! إن الحرية التي تناقض آداب المجتمع هي في الحقيقة عدوان على المجتمع وسلوك مضاد، أصحابه يفتقدون القدرة على التوافق مع محيطهم ومجتمعاتهم، فلا يقيمون احتراما للذوق العام ويتسولون لفت الانتباه!

للأزياء دائما رسائل، فهي تقدم الإنسان بمهنته أو عقيدته، ودون شك ذوقه، الذوق يرتبط ارتباطا وثيقا بالزمان والمكان وهما من أهم مقاييس الأناقة. تخيل لباسا لا يضع اعتبارا للآداب العامة والثقافة، ولا يرتبط بالمكان؟ سيكون زيا مشوها مستنكرا يزعج العين ويخدش القيم الاجتماعية!

إنه لمن المحزن أن تعتقد المرأة أنها حققت الحرية عندما خرجت من بيتها بمظهر دخيل على مجتمعها، لأنها في الواقع أثبتت انقيادها لعجز نفسي، أو فكر لا ينتمي إلى شعبها.





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