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العطاء في الإسلام

2/6/2024 11:28:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) لو تأملنا مفهوم العطاء في الإسلام، فإن أول ما يتبادر إلى أذهاننا هو مواقف الكرم والجود والنبل والسماحة والسخاء التي ميزت حياة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لما امتدحه ربنا سبحانه وتعالى وقال: (وإنك لعلى خلق عظيم).
والعطاء دائما ما يولد الحب، المودة، الإخاء، الميل والمصافاة، وقس على ذلك عطاء الأمومة والصداقة والأخوة وغيرها، حتى إن العطاء صار يوصف كعلاج نفسي يعزز الصحة النفسية والجسدية احيانا، كونه يسهم في الرضا عن الحياة وجودة الحياة وتعديل السلوك وتربية النفس، ويصفي ذهن الإنسان وحياته بين فترة وفترة من جميع الانفعالات السلبية.
فهو يجسد الكرم، والكرم من أسمى الصفات المحمودة، فالنفوس الشريفة من طبعها البذل والعطاء، والعطاء هدية تزيد الدفء الأسري فتقوي أواصر المحبة وتعزز العلاقات فتبعدنا عن الأنانية وحب الذات والسعي وراء المصالح الشخصية، وتقضي على الآفات الاجتماعية والحقد وروح الانتقام، العطاء واحد من أجمل الصفات التي تتواجد عند الإنسان، فهو يساعد على زيادة الألفة بين الناس ويخلصنا من مشاعر البغض والكراهية.
كما يعد العطاء مسؤولا عن الشعور بالمتعة والراحة والدافعية والحب، يجعل الفرد يشعر بالانشراح والسرور.
فــلا يستغني الناس في هذه الحياة عن بعضهم البعض، ولكن أحيانا كثيرة مهما رفعت من سقف العطاء، ستجد أن هناك أناسا لا يثمر في أعينهم شيء أبدا، فحين كان النبي صلى الله عليه وسلم أمينا صادقا سخيا كريما رحيما ومعطاء، إلى غير ذلك من خصاله الشريفة، كان الحاقدون ينفثون شرورهم بغية النيل منه، إلا أن مساعيهم دائما ما تذهب سدى، وكأنها ليست إلا نقطة حبر ضحلة أرادت تلوين بحر صاف يترقرق ماؤه النقي ليغسل الأيام.
على الرغم من ان العطاء يعتبر قيمة إنسانية عالية لا يقوى عليها إلا الكريم، إلا ان هناك الكثير من الاشخاص الذين يعملون على عض اليد التي اعطتهم وأحسنت إليهم! وكأنهم يرون ان الإحسان وكرم الاخلاق والعطاء نوع من انواع الإهانة يردونها بالإساءة انتقاما بسبب لؤم ودناءة وخبث طباعهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم «أبت النفس الخبيثة أن تخرج من الدنيا ما لم تسئ إلى من أحسن إليها».
لذلك علينا أن نكون واعين، مدركين، متوازنين في حياتنا من جميع النواحي وبالأخص من ناحية العطاء، نكون متوازنين حتى بين عطائنا لأنفسنا وعطائنا للآخرين، فالتوازن هو الفيصل.
جميل هو العطاء الذي كما ذكرنا يعتبر قيمة عالية جدا لا يقوم بها إلا الكرماء الذين أكرموا أنفسهم وأكرموا من حولهم، اولئك الذين راعو المسؤولية التي عليهم اتجاه أنفسهم ومن ثم اتجاه الآخرين.
وجميل ايضا أن يتصف المرء بالعطاء والإيثار والرحمة ووعي الضمير ومراعاة حقوق الآخرين، فكلما كان أوفر تواضعا وأبسط حياة وأقرب إلى الناس كان أوفر سعادة.
لكن إياك ان تخطئ وتتواضع لأشخاص تغيرت طباعهم وانطباعاتهم، وتبدلت نظرتهم إلى الآخرين وإلى أنفسهم، واختفى النقاء بداخلهم، وغاب الوازع الديني والأخلاقي لديهم، واتصفوا بالخبث والأنانية وموت الضمير، اشخاص لا يستحقون نيتك النظيفة وعطائك الدائم وأمانتك.
يقول الإمام الشافعي رحمه الله «أظلم الظالمين لنفسه من تواضع لمن لا يكرمه ورغب في مودة من لا ينفعه».

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