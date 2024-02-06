بدعوة كريمة من زميلي المبدع المخرج الأستاذ هاني النصار، تحمل بين سطورها الكثير من الحب والصداقة والزمالة، توجهت إلى حضور مسرحيته «الحارس» والتي كانت تعرض ضمن مهرجان الكويت للمونودراما لدورته السابعة.

بعيدا عن الإخراج وعناصر العرض المسرحي لأن العديد من أصحاب الأقلام النقدية والصحافية قاموا بالتحليل النقدي لها والكل أجمع على تميز العرض وعناصره، فإنني سوف أتوقف عند النص المسرحي على الرغم من أنني لم أقم بقراءة النص على الورق، ولكن، من خلال حوارات الممثل والإرشادات المسرحية البصرية والسمعية، سوف أقوم بكتابة تلك السطور النقدية عن مؤلف «الحارس».

مالك القلاف كاتب سعودي وشرفت بأنني كنت أحد من قاموا بتدريسه أثناء دراسته في المعهد العالي للفنون المسرحية في قسم النقد والأدب المسرحي، وهو حالة نادرة من الإبداع والتميز في كتاباته وتحصيله للمواد والقراءات الأدبية، فمنذ أن كان القلاف طالبا كان يمثل لي حالة خاصة في التميز والأداء، واليوم في مسرحية «الحارس» تأتي مرحلة النضج والإبداع!

الكتابة للمونودراما تعد من الكتابات المسرحية الصعبة جدا لأنها تكتب وتقوم على ممثل واحد دون أن تكون معه خيوط درامية مساعدة لتحاكي الحدث المسرحي، فالشخصية هي التي تمتلك الحدث لتبدأ به وتتصاعد إلى مرحلة الذروة، ومن ثم تجاهد لتفكيك تلك الخيوط لتصل بنا إلى النهاية، وهذا ما قام به مالك القلاف من خلال حوارات الممثل الذي عشنا معه حالة إنسانية مركبة من الذات الإنسانية والمجتمع الإنساني، فحملت الشخصية الكثير من الإرهاصات والقمع والمعاناة، تلك الحالة المركبة وبرغم التركيبة النفسية التي اتضحت لنا من الحوارات والأداء التمثيلي كانت للمتفرج حالة بسيطة لأنها تحاكي معاناة المتفرج أيضا تلك هي المونودراما معايشة بين طرفي الممثل والمتفرج، فلابد أن تجعل المتفرج يعيشها ويتعايش معها إلى أن يصل الممثل والمتفرج ليصبحوا جسدا واحدا. تشعر بأن ما يتم على خشبة المسرح ما هو إلا مرآة عاكسة لمجتمعك، وما يحدث على خشبة المسرح ما هو إلا محاكاة للواقع، وهذا ما قام به مخرجنا أ.هاني النصار من خلال أدواته وعناصره المسرحية ليحاكي بكلمات «مالك القلاف» واقعنا من أحداث «الحارس».

مسك الختام: المسرح دنيا يتفرج فيه الأغلبية على الأقلية، والدنيا مسرح تتفرج فيه الأقلية على الأغلبية.





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