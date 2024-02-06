دستور الكويت.. والتنمية المستدامة

MENAFN - Al-Anbaa) تناولنا في مقالات سابقة بعض الملامح المهمة حول الاستدامة، بداية من المفهوم مرورا بأهم المحطات، وانتهاء بالأهداف الأممية السبعة عشرة للتنمية المستدامة، وبعض الملاحظات حولها، وكيفية التعاطي الإيجابي معها في مؤسساتنا وبيئاتنا من منطلق قيمنا وعاداتنا.وسيكون حديثنا اليوم عن مدى وجود مفهوم الاستدامة أو ظلاله في دستور الكويت.أما فيما يخص دستور الكويت وكونه كان مراعيا لهذه المبادئ أو مشتملا عليها، فإننا إذا انطلقنا من كون أهداف التنمية المستدامة السبعة عشرة هي أهداف تعلي من قيمة الإنسان وتحافظ على مقومات حياته وحياة الأجيال اللاحقة، وتحافظ على البيئة ومقوماتها، وتحوكم العلاقات، فإن الدستور الكويتي حافل بالمواد التي تقنن ذلك وتشير إليه، ومن ذلك مثلا: المادة 7: «العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين»، والمادة 8: «تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين»، والمادة 9: «الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها، ويقوي أواصرها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة»، والمادة 10: «ترعى الدولة النشء وتحميه من الاستغلال وتقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي»، والمادة 11: «تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل، كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية»، والمادة 12: «تصون الدولة التراث الإسلامي والعربي وتسهم في ركب الحضارة الإنسانية»، والمادة 13: «التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع، تكفله الدولة وترعاه»، والمادة 14: «ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون وتشجع البحث العلمي»، والمادة 15: «تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة»، والمادة 16: «الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية وهي جميعا حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون»، والمادة 20: «الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع المستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون»، ويمكن النظر إلى المواد 21 و23 و24 و25 و29 و35 و40 و41 كأمثلة على ما نحن بإزائه.

وبعيدا عن الاستطراد في شرح كل مادة وعلاقتها بمحاور الاستدامة وأهدافها، فالملاحظ والبين أن كل مادة من هذه المواد إما تدخل في النطاق البيئي أو النطاق الاقتصادي أو نطاق المجتمع والناس، وهي مواد مؤسسة للحقوق والمطالب والغايات التي تتطلع إلى تحقيقها الأهداف السبعة عشر، وتحقق النمو والازدهار والديمومة لمجتمع متماسك قوي فاعل وبناء، يحافظ على مقوماته الصلبة، سواء لأهله وللقائمين والموجودين عليه حاليا أو لمن يأتون بعدهم، وهذا هو صلب الاستدامة، فضلا عن كون كل هذه المواد - وغيرها من مواد الدستور - مواد محوكمة ومحددة لطبيعة العلاقات داخل المجتمع وفئاته ومكوناته، وهو ما لا يحتاج إلى مزيد بيان حول مدى تأثيره على ديمومة واستدامة وحيوية المجتمع والبيئة.. والحديث موصول.