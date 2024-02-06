الحذر يعني التيقظ والانتباه والاستعداد للحوادث، ولا يخلو الحذر من الخوف والترقب والقلق والحيرة، وهذه طبيعة البشر وفطرتهم، وهذه الشعور متفاوت من شخص إلى آخر.والقاعدة تقول إن الحذر لا يقي من القدر، ولا رادّ لقضاء الله تعالى شئنا ذلك أم أبينا، والأفضل لنا والأنفع في الدنيا والآخرة أن نسأل المولى عز وجل الخير ونعوذ به من الشر، وعلينا ألا نبالغ في الحذر خوفا من المجهول فما قدّر الله كائن.وعلينا أيضا الثقة بالله تعالى مقدّر كل شيء الذي إن أراد شيئا قال له كن فيكون، وما دامت أقدارنا بيد الله فلنقل الحمد لله في السراء والضراء، فنحن عبيده وأمرنا كله بيده، والخيرة فيما اختاره الله لنا، ومن يجعل رجاءه في العباد خاب سعيه وضل الطريق، فلا شيء في هذه الدنيا إلا بأمر الله تعالى فهو المتصرف وحده (لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون)، ولا يفعل المهيمن جل وعلا شيئا سدى وما ربك بظلام للعبيد، وهو المنصف والعادل وينفذ الأقدار بحكمة وهو الحجة البالغة، ولكن الشيطان لعنه الله يوهمنا بخلاف ذلك ويحاول وجنوده غوايتنا والله خير حافظ.وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حكمة بالغة تعد منهاجا لحياتنا وهي قوله: «نفرّ من قدر الله إلى قدر الله»، فلا محيص للإنسان عما قدره الله له وعليه، ولكن الله تعالى أمرنا بالتحرز من المهلكات والمخاوف والتوقي، يقول المولى عز وجل: (ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون) (البقرة: 243).وقال عبدالله بن المقفع: لا يغني حذر من قدر، ولا يجدي الكيس مع الأقدار شيئا. ويقول الشاعر:دع المقادير تجري في أعنتهاولا تبيتن إلا خالي البالما بين غمضة عين وانتباهتهايغير الله من حال إلى حالودمتم سالمين.

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