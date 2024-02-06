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ساحل العاج تحلم بمواصلة مسيرتها المثيرة على حساب الكونجو

2/6/2024 11:28:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن – يأمل منتخب ساحل العاج صاحب الأرض والجمهور، باستمرار رحلته المثيرة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2023 لكرة القدم، عندما يلاقي الكونجو الديمقراطية اليوم في نصف النهائي.
ووصل المنتخب العاجي للدور نصف النهائي بعد أكثر من معجزة كروية، حيث افتتح مشواره في البطولة بالفوز على غينيا بيساو بنتيجة 2-0 ثم خسر أمام نيجيريا بهدف، قبل أن ينهار أمام غينيا الإستوائية بنتيجة 0-4.
أفلت منتخب "الأفيال" من شبح الخروج المبكر من الدور الأول بانتزاع آخر البطاقات المؤهلة للدور الثاني كأفضل أربعة فرق تحتل المركز الثالث في المجموعات الست.
وقرر الاتحاد العاجي إقالة المدرب الفرنسي جان لويس جاسكيه، قبل ضمان بطاقة التأهل، وأسند المهمة إلى مساعده إيمرس فايي بشكل مؤقت.
ووجد لاعبو منتخب ساحل العاج ومدربهم المؤقت فايي، أنفسهم في مواجهة السنغال حامل اللقب بالدور الثاني، لكن أصحاب الأرض تجاوزوا الاختبار بسيناريو مثير بالتعادل 1-1 في الدقيقة الأخيرة بركلة جزاء، سجلها النجم فرانك، قبل حسم المواجهة بركلات الترجيح.
وبسيناريو آخر مثير تجاوز المنتخب العاجي نظيره مالي بنتيجة 2-1، بعد تسجيل هدفين في الثواني الأخيرة من الشوط الثاني والشوط الإضافي الثاني.
وكان مشوار المنتخب الكونجولي بقيادة مدربه الفرنسي سباستيان ديسابر مثيرا أيضا، حيث وصل للدور نصف النهائي بفوز واحد فقط بعد حلوله وصيفا بالمجموعة السادسة برصيد ثلاث نقاط بعد ثلاثة تعادلات أمام زامبيا والمغرب وتنزانيا.
وفي الدور الثاني، تجاوز منتخب الكونجو الديمقراطية نظيره المصري بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.
وكان الفوز الوحيد في الوقت الأصلي للكونجو الديمقراطية عندما فازت على غينيا بنتيجة 1-3 في دور الثمانية.
ويلتقي منتخبا ساحل العاج والكونجو الديمقراطية للمرة السادسة في كأس الأمم الأفريقية، حيث تميل الكفة نسبيا للمنتخب العاجي بتحقيقه فوزين مقابل تعادلين وانتصارا وحيدا للكونغو الديمقراطية.
وحسم المنتخب العاجي المواجهة الأولى لصالحه بنتيجة 3-0 في نسخة العام 1965، بينما تعادل الفريقان 1-1 في نسخة العام 1988 وفازت الكونغو الديمقراطية 1-3 في نسخة العام 2002.
بينما كانت المواجهة الأخيرة في نصف نهائي نسخة العام 2015، حيث فاز منتخب "الأفيال" بنتيجة 1-3 ليتأهل وباللقب للمرة الثانية والأخيرة في مسيرته.
ويأمل المنتخب العاجي بأن يتكرر السيناريو نفسه وتخدمه تميمة حظ في النسخة الحالية، ليتوج باللقب على أرضه ووسط جماهيره بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من الخروج في الدور الأول.
ويرتكز منتخب "الأفيال" على عدد من العناصر البارزة خاصة ثنائي الوسط سيكو فوفانا وفرانك والجناحين نيكولا بيبي وماكس جراديل مع الظهيرين سيرجي أورييه وجيسلان كونان.
في المقابل، سيغيب عن صفوف المنتخب العاجي مدافعه أوديلون كوسونو والمهاجم عمر دياكيتي بعد حصولهما على بطاقة حمراء في مباراة مالي بدور الثمانية.
أما سباستيان ديسابر مدرب الكونجو الديمقراطية، فيراهن على أسلحته الهجومية يوان ويسا وسيدريك باكامبو وميشاك إيليا وثيو بونجوندا مع قلب الدفاع وقائد الفريق تشانسيل مبيمبا.
ويطمع المنتخب الكونجولي في إيقاف المسيرة الإعجازية لنظيره العاجي، ويحلم بالوصول للمباراة النهائية للمرة الأولى منذ 50 عاما، حيث سبق أن توج باللقب مرتين في العامين 1968 و1974.
وعلى ملعب السلام في بواكي، تصطدم نيجيريا الصلبة دفاعياً، بجنوب أفريقيا بقيادة بيرسي تاو، مهاجم الأهلي المصري وأفضل لاعب ينشط داخل أفريقيا في العام 2023، وكذلك الحارس العملاق رونوين ويليامز.
وواصلت نيجيريا أداءها المتوازن الذي يجمع بين الحدة الهجومية والصلابة الدفاعية، حيث حافظت على نظافة شباكها للمباراة الرابعة توالياً وتحديداً منذ استقبال شباكها لهدف في المباراة الأولى أمام غينيا الاستوائية، في استمرار لنهج مدربها البرتغالي جوزيه بيسيرو الذي أعلن مرارا أن هدفه "عدم استقبال الأهداف أولا".
لكن نيجيريا، قد تتعرض لصفعة قوية بحال غياب مهاجمها فيكتور أوسيمين، أفضل لاعب في القارة، إذ يعاني ابن الخامسة والعشرين من آلام في البطن بحسب ما أفاد المتحدث باسم المنتخب أول من أمس، ولم يسافر مع بقية أعضاء الفريق إلى بواكي، حيث ستقام المواجهة المرتقبة.
وقال بابافيمي راجي المتحدث باسم المنتخب النيجيري: "أكد أطباء الفريق أنه وُضع تحت المراقبة الدقيقة وأن أحد أعضاء الفريق الطبي بقي معه في أبيدجان".
ويأمل بيسيرو أن يواصل أديمولا لوكمان (26 عاما)، الفائز بكأس العالم للشباب دون 20 عاما مع إنجلترا في العام 2017، تألقه اللافت، بعدما أحرز أهداف "النسور الممتازة" الثلاثة الأخيرة، اثنان في الكاميرون في ثمن النهائي وهدف الفوز على أنغولا في ربع النهائي.
في الجهة المقابلة، يأمل البلجيكي هوجو بروس الذي يعتمد على تشكيلة أساسية تضم 8 من لاعبي ماميولدي صنداونز، أن يستعيد تاو بريقه الذي خفت كثيراً خلال لقاء الرأس الأخضر الذي انتهى سلبا قبل أن يحسمه الحارس ويليامز بتألقه في ركلات الترجيح.
وتصدى حارس "بافانا بافانا" لأول ثلاث ركلات قبل أنّ تهتز شباكه بتسديدة قوية ارتمى أيضاً باتجاهها، ثم أنقذ الركلة الخامسة معلنا مرور بلاده لنصف النهائي الأول منذ 2000.
وهي المرة الأولى يتصدى فيها حارس مرمى لأربع ركلات ترجيح في مباراة واحدة في تاريخ البطولة، حسب الاتحاد الإفريقي للعبة.
والتقى المنتخبان ثلاث مرات في النهائيات وفازت نيجيريا بها جميعا، أولها 2-0 في نصف نهائي 2000، وآخرها 2-1 في ربع نهائي 2019.
ومن المتوقع أنّ يتنافس المنتخبان على بطاقة التأهل المباشر من مجموعتهما (الثالثة) في نصفيات كأس العالم 2026. -(وكالات)

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