بطولة المملكة التصنيفية لكرة الطاولة تستأنف غدا

(MENAFN
- Alghad Newspaper) تستأنف يوم غد في صالة اليرموك بمدينة الحسين للشباب، لقاءات بطولة المملكة التصنيفية لكرة الطاولة، والتي يقيمها اتحاد اللعبة بهدف اختيار عناصر المنتخب الوطني، والتي ستمثل الأردن في الاستحقاقات الرسمية المقبلة، وذلك من خلال إقامة فئتي تحت 17 و19 للذكور والإناث، والتي ينتظر أن تشهد منافسة قوية بين اللاعبين واللاعبات الذين يسعون إلى تحقيق النتائج القوية والتتويج بالألقاب.
وكانت بطولة المملكة للفئات العمرية تحت 11 سنة، وتحت 13 سنة، وتحت 15 سنة للذكور والإناث، شهدت فوز اللاعب راكان الزعبي بالمركز الأول لفئة تحت 13 سنة (الذكور)، وفازت اللاعبة غلا ذريوات بالمركز الأول لفئة تحت 13 سنة (الإناث)، وفاز اللاعب عمر المعايطة بالمركز الأول لفئة تحت 11 سنة (الذكور)، وفازت اللاعبة ايلين ذريوات بالمركز الأول لفئة تحت 11 سنة (الإناث)، كما فاز اللاعب راكان الزعبي بالمركز الأول لفئة تحت 15 سنة (الذكور)، وفازت اللاعبة جنى ذريوات بالمركز الأول لفئة تحت 15 سنة (الإناث).
إلى ذلك، ينتظر أن يحدد الاتحاد اللقاءات المخصصة لفئتي الرجال والسيدات، والتي تشهد عادة مشاركة كبيرة من اللاعبين واللاعبات، في الوقت الذي ينتظر فيه أن يستدعي الاتحاد اللاعبين واللاعبات الفائزين بالمراكز الأولى للفئات العمرية كافة، وذلك للمباشرة في برنامج الإعداد الخاص بهم والذي يسبق مشاركتهم في البطولات المقبلة.
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