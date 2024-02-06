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بطولة المملكة التصنيفية لكرة الطاولة تستأنف غدا

2/6/2024 11:28:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تستأنف يوم غد في صالة اليرموك بمدينة الحسين للشباب، لقاءات بطولة المملكة التصنيفية لكرة الطاولة، والتي يقيمها اتحاد اللعبة بهدف اختيار عناصر المنتخب الوطني، والتي ستمثل الأردن في الاستحقاقات الرسمية المقبلة، وذلك من خلال إقامة فئتي تحت 17 و19 للذكور والإناث، والتي ينتظر أن تشهد منافسة قوية بين اللاعبين واللاعبات الذين يسعون إلى تحقيق النتائج القوية والتتويج بالألقاب.
وكانت بطولة المملكة للفئات العمرية تحت 11 سنة، وتحت 13 سنة، وتحت 15 سنة للذكور والإناث، شهدت فوز اللاعب راكان الزعبي بالمركز الأول لفئة تحت 13 سنة (الذكور)، وفازت اللاعبة غلا ذريوات بالمركز الأول لفئة تحت 13 سنة (الإناث)، وفاز اللاعب عمر المعايطة بالمركز الأول لفئة تحت 11 سنة (الذكور)، وفازت اللاعبة ايلين ذريوات بالمركز الأول لفئة تحت 11 سنة (الإناث)، كما فاز اللاعب راكان الزعبي بالمركز الأول لفئة تحت 15 سنة (الذكور)، وفازت اللاعبة جنى ذريوات بالمركز الأول لفئة تحت 15 سنة (الإناث).
إلى ذلك، ينتظر أن يحدد الاتحاد اللقاءات المخصصة لفئتي الرجال والسيدات، والتي تشهد عادة مشاركة كبيرة من اللاعبين واللاعبات، في الوقت الذي ينتظر فيه أن يستدعي الاتحاد اللاعبين واللاعبات الفائزين بالمراكز الأولى للفئات العمرية كافة، وذلك للمباشرة في برنامج الإعداد الخاص بهم والذي يسبق مشاركتهم في البطولات المقبلة.

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