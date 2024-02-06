Wednesday, 07 February 2024 08:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الفارس للتايكواندو ثانيا في بطولة كأس العرب

2/6/2024 11:28:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب عمان- حقق مركز الفارس للتايكواندو المركز الثاني في بطولة كأس العرب (عيار نجمة)، التي أقيمت في إمارة الفجيرة الإماراتية، وذلك بعد أن جمع 98 نقطة برصيد 6 ميداليات ذهبية و6 ميداليات برونزية، وشارك في البطولة 1200 لاعب ولاعبة من 60 مركزا يمثلون 22 دولة.
وشارك مركز الفارس بـ21 لاعبا ولاعبة، وترأس الوفد رئيس النادي علي العساف، والمدربان محمد العساف وزيد المصري، واللاعبون، سلاف العدوان وهمام العدوان ورها العدوان ورزان خصاونة ومحمد أيمن وأحمد ربابعة وحمزة النشاش وعبد الله شاهين وسالي ضمور ويوسف شختور وآنا الفايز ويوسف اللوزي ومهاب النعيمي ومظفر النعيمي وعمار الجرس وأحمد دهاشمة وميسر دهامشة.
ووصف رئيس نادي الفارس علي العساف المستوى الفني العالي الذي ظهرت عليه منافسات بطولة كأس العرب للبطولة بـ"المميز"، ويعكس أهمية استضافة البطولة خصوصا مع مشاركة عدد كبير من اللاعبين من أغلب الأندية والمنتخبات العربية، مشيرا إلى أن مشاركة نخبة من أبطال العالم وأولمبياد طوكيو منحت لمنافسات البطولة نكهة فنية قوية تترجم رؤية إقامتها في الإمارات، والتي تركز على خلق أجواء فنية جديدة للتنافس والاحتكاك.
وبالنتيجة هذه يكون مركز الفارس، حقق المركز الأول على المراكز والأندية الأردنية المشاركة في البطولة، ويليه مركز المحترفون الذي جاء في المركز الثاني على الأردنيين وفي المركز الخامس في التريب العام، في حين يأتي مركز أبو لبده في المركز الثالث على الأردنيين، وفي المركز الـ12 في الترتيب العام، ويأتي مركز نجوم العالم في المركز الرابع على الأردنيين وفي المركز الـ17 في الترتيب العام للبطولة، وجاء مركز الصادق في المركز الخامس على الأردنيين وفي المركز الـ18 في البطولة.
وأضاف العساف، "أثبت مركز الفارس جدارته في بطولة كأس العرب، وسط منافسات قوية من دول الإمارات ومصر وتونس وعُمان والبحرين والسعودية، محققا المركز الثاني في الترتيب العام للبطولة، واللاعبون شاركوا في معسكر الفجيرة الدولي، استعدادا لخوض منافسات بطولتي كأس العرب، والذي كان له أثر كبير في تحقيق نتائج مميزة في البطولة".
وقال المدرب محمد العساف، الذي يعتبر من المدربين المميزين ويتسلح بشهادات تدريبية متقدمة، حيث تخرج على يديه كثير من الأبطال الذين سيكون لهم مستقبل مشرق برياضة التايكواندو: "يثبت لاعبو مركز العساف في مشاركاتهم الدولية وجودهم، حيث حققوا المركز الثاني في بطولة كأس العرب عن جدارة، وسبق ولهم أن حققوا نتائج مميزة في بطولة كأس الرئيس وفي بطولة الأندية الأوروبية المفتوحة في بلغاريا وتحظى هذه البطولة بمشاركة واسعة من مختلف المراكز المنتشرة في العالم، واعتلى مركز الفارس المجموع العام لبطولة الحسن الدولية التاسعة للتايكواندو للأشبال (عيار نجمة) برصيد 583 نقطة، بعد أن نال 4 ميداليات ذهبية وميدالية فضية، نتطلع إلى مزيد من الإنجازات على الأصعدة كافة".
ولفت: "تعد المشاركة في بطولة كأس العرب فرصة لصقل مهارات اللاعبين، كما أن عددا لا بأس به من لاعبي النادي أعضاء في المنتخبات الوطنية للتايكواندو، لقد حظي لاعبو مركز الفارس بإشادة عربية كبيرة خلال البطولة".

MENAFN06022024000072011014ID1107819736

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث