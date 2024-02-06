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النسوي يعلن قائمته قريبا ويبدأ معسكره بالسعودية الإثنين

2/6/2024 11:28:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات عمان - يبدأ المنتخب النسوي لكرة القدم، يوم الإثنين المقبل معسكره التدريبي الذي يقام في السعودية لمدة 7 أيام، تحضيرا للمشاركة في منافسات بطولة غرب آسيا الثامنة، والتي تقام خلال الفترة من 19 وحتى 29 شباط (فبراير) الحالي في السعودية، حيث أوقعته القرعة في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات السعودية وغوام ولبنان.
وينتظر أن يعلن المدير الفني للمنتخب ماهر أبو هنطش خلال الأيام المقبلة، القائمة النهائية للمنتخب، والتي ستمثله في البطولة، حيث سيتم استبعاد عدد من اللاعبات من القائمة الأولية التي تضم 32 لاعبة هن: شيرين الشلبي، جود الشنطي، ملك شنك، روند كساب، سيرين عبيدات، آية المجالي، رند أبو حسين، هيا خليل، علياء حسن، العنود إيهاب، ليان العجارمة، لانا فراس، نور زوقش، سلوى خليل، ريتال الشوبكي، نور المشايخ، ياسمين الأجرب، إيناس الجماعين، رزان الزاغة، زينة حازم، صوفيا حداد، مي سويلم، لين البطوش، لينا الصاحب، روزبهان فريج، تقى ايهاب، أنفال الصوفي، تالا البرغوثي، جنى العيساوي، بانة البيطار، سارة أبو صباح، وميساء جبارة، وينتظر أن يتم تقليص القائمة قبل السفر إلى السعودية.
وسيكتمل خلال المعسكر عقد لاعبات المنتخب للمرة الأولى منذ أشهر، بانتظام المحترفات بالخارج وهن: ملك شنك (الاتحاد السعودي)، روند كساب وآية المجالي (الأهلي السعودي)، لانا فراس ومي سويلم (الشباب السعودي)، ميساء جبارة (النصر السعودي)، بانة البيطار (جدة السعودي)، هيا خليل (التقدم السعودي)، زينة حازم (هيلز يونايتد الأسترالي)، وسارة أبو صباح (يونيون برلين الألماني).
ويعد المعسكر التدريبي فرصة مميزة للجهاز الفني للوقوف على الحالتين البدنية والفنية للاعبات، وزيادة الانسجام بين اللاعبات المحليات والمحترفات، واختيار طريقة وأسلوب اللعب، خصوصا في ظل معرفة هوية المنتخبات التي تلعب في مجموعة المنتخب الوطني.
وعلى الرغم من الجرعات التدريبية والمباريات الودية التي خاضها المنتخب مع الفرق المحلية سيدات وناشئين، حيث اقتصرت هذه المباريات على مشاركة اللاعبات المحليات. ويدرك الجهاز الفني للمنتخب واللاعبات، قيمة البطولة في ظل مشاركة منتخبات السعودية، سورية، العراق، لبنان، فلسطين إلى جانب منتخبي غوام ونيبال اللذين يشاركان في هذه النسخة بدعوة خاصة كضيفين على اتحاد غرب آسيا، ومدى التطور الذي حصل على أداء وإمكانيات المنتخبات في الفترة الأخيرة، خصوصا مع وجود اهتمام واسع بالفئات العمرية، وحرص الاتحادات على المشاركة في تأمين معسكرات ومباريات ودية بحثا عن منافسة حقيقية على لقب البطولة التي فاز "النشميات" فيها خمس مرات من أصل 7، منها ثلاثة ألقاب على التوالي.
وبحسب نظام البطولة، تشارك المنتخبات بدور المجموعات بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، على أن يتأهل أصحاب المراكز الأول والثاني للدور نصف النهائي.

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