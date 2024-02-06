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فوز لـطائرة دي لاسال وخسارة لـطاولة حماده

2/6/2024 11:28:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حقق فريق دي لاسال أولى انتصارته في الدور التمهيدي لمنافسات كرة الطائرة، بفوزه على فريق تل درة السوري بثلاثة أشواط دون مقابل، في لقاء جمعهما أمس بصالة نادي خورفكان الرياضي الثقافي.
وتخضع الفرق المشاركة إلى استراحة اليوم، على أن تستأنف المباريات يوم غد بإقامة أربع مباريات لحساب الجولة الأخيرة من الدور التمهيدي، حيث يلتقي فريق تل درة السوري مع سلوى الصباح الكويتي الساعة 8 صباحا، وسبورتنج المصري مع أكاد عنكاوا العراقي الساعة 10 صباحا، وبيبلوس اللبناني مع أكاديمية فاطمة بنت مبارك الإماراتي الساعة 12 ظهرا، ودي لاسال مع الشارقة الإماراتي الساعة 2 مساء.
وفي منافسات بطولة كرة الطاولة، خسر فريق حماده الأردني أمام نظيره انبي المصري 3-0، فيما فاز فريق عالي البحريني على المحافظة السوري 3-2، والفتاة الكويتي على غاز الجنوب العراقي 3-0، في لقاءات أقيمت أمس بصالة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.

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