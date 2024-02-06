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التراجع الفني لـطائرة شباب الحسين ودي لاسال يثير القلق

2/6/2024 11:28:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو عمان- تعرض شباب الحسين – بطل ثلاثية الموسم المحلي للكرة الطائرة-، إلى الخسارة في مباراتين متتاليتين خلال مشاركته بالنسخة الثانية من بطولة غرب آسيا، المقامة حاليا في سلطنة عُمان، في الوقت الذي وصل فيه بطل دوري السيدات دي لاسال إلى الخسارة الأولى في مشاركته في دورة السيدات العربية المقامة حاليا في الشارقة الإماراتية.
وتبدو حالة شباب الحسين الذي خسر في المباراة الأولى أمام صُحار العُماني بنتيجة 1-3، بواقع 25-20، 18-25، 19-25،
21-25، والمباراة الثانية أمام الكويت الكويتي بنتيجة 1-3، بواقع 21-25، 25-23، 22-25 و17-25، مشابهة إلى حد ما مشاركته في النسخة الأولى للبطولة ذاتها، عندما تعرض إلى خسارتين وفاز في مباراة، أهلته إلى الدور الثاني، التي وقع فيها أمام الكويت الكويتي الذي كاد أن يتغلب عليه بعد أن تقدم بنتيجة 3-0، إلا أن الكويت عاد في واحدة من أجمل المباريات التي انتهت لصالحه 3-2، ولعب شباب الحسين وقتها مباراة ولا أروع مع وصيف بطل النسخة الأولى الشرطة القطري، ولعب مع غاز الجنوب العراقي الذي خسر أمامه راضيا بالمركز السادس، ما يجعلنا ندعمه للنهوض بقوة في مباراته الثالثة أمام الأهلي البحريني.
ودي لاسال وإن خسر في استهلالية مشواره أمام سلوى الصباح الكويتي بنتيجة 0-3، بواقع 16-25، 25-12- ،25-13، إلا أنه تمكن من الفوز في مباراته الثانية أمام فريق تل ردة السوري بنتيجة 3-0، ويضم دي لاسال لاعبات يشكلن عماد المنتخب الوطني للسيدات.
وقال نائب رئيسة الاتحاد جهاد قطيشات: "ما يزال هناك فرصا كبيرة أمام شباب الحسين ودي لاسال، للنهوض بقوة وتأكيد حضور الطائرة الأردنية، واللذان اصطدما بجاهزية الفرق المنافسة، من النواحي البدنية والفنية والتكتيكية، إلا أن ثقتي بالفريقين كبيرة، خاصة وأنهما يضمان لاعبين ولاعبات يشكلن عماد المنتخبات الوطنية، وينطبق عليهما "الضربة إلا ما بتكسر بتقوي"، ولديهما فرصة للاستفادة من شريط المباريات السابقة ومعالجة الأخطاء والبحث عن بوابة التأهل إلى الدور الثاني".
من جانبه، أشار المدير الفني للمنتخبات الوطنية التونسي هيثم الوسلاتي، كنت من المؤيدين جدا لفكرة انطلاق المنافسات المحلية مبكرا، والتي تمنح الفرق خاصة التي لديها مشاركات خارجية، زيادة الجاهزية البدنية والفنية والتكتيكية، وتحديد نقاط القوة والضعف، من خلال المباريات التنافسية الاحتكاكية، والدخول إلى "فورمة" المنافسة العربية والإقليمية من دون عناء من حمى البدايات.
وأضاف: "قلت في مقابلة سابقة مع "الغد"، الفارق بين الفرق الأردنية والفرق العربية بما فيها فرق غرب آسيا، بجاهزية اللاعب بدنيا ونفسيا وذهنيا وتكتيكيا، حيث إن الدوريات الوطنية للفرق العربية ما تزال جارية، وقطعت فيها الفرق شوطا كبيرا على طريق المنافسة، بمعنى الجاهزية المثالية لخوض غمار المنافسة المحلية، فيما فرقنا عانى لاعبوها أو لاعباتها من غياب المباريات الاحتكاكية التنافسية".
وزاد: "لم يتسن لشباب الحسين ودي لاسال المجال لخوض مباريات ودية، لعدم جاهزية الفرق المحلية، لبعد انطلاق منافساتها المحلية إلى شهر آيار (مايو) الماضي، واضطرت إلى إقامة وجبات احتكاكية "تقسيمات" فقط بين لاعبيها، وهذا لا يكفي إلى حد كبير للمنافسات الاحتكاكية القوية الخارجية، خاصة وأن الفرق المحلية في أوج جاهزيتها، ومتسلحة بقوة محترفيها، عموما أتوقع ارتفاع رتم الفريقين التنافسي من مباراة إلى أخرى، وسيستفيد شباب الحسين من هذه المنافسات القوية في غرب آسيا، لزيادة جاهزيته لخوض غمار بطولة الأندية العربية في عمان بعد أيام".

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