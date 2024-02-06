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8 دول تعلن مشاركتها في اختراق الضاحية العربية.. والقادسية يغادر إلى الشارقة

2/6/2024 11:28:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو عمان - أكدت 8 دول مشاركتها في بطولة اختراق الضاحية العربية، والتي تستضيفها اللجنة المؤقتة لألعاب القوى على أرض نادي البشارات في السابع من آذار (مارس) المقبل.
وتطمح اللجنة المؤقتة تحقيق النجاح التنظيمي المأمول، وتجاوز ما حققته المنتخبات الوطنية في بطولة اختراق الضاحية العربية التي جرت بالأردن العام 2018، عندما تقلد اللاعبون 3 ميداليات برونزية.
وقال رئيس اللجنة المؤقتة لألعاب القوى وليد رحاحلة في رده على استفسارات "الغد": "اعتمدنا مسار السباق بشكل نهائي في نادي البشارات، ونشكر إدارة النادي على تعاونها وتقديم التسهيلات اللازمة، واخترنا النادي تبعا لطبيعته الريفية، وارضيته المناسبة للسباق، وسبق أن احتضن بطولة العالم لاختراق الضاحية، وكذلك بطولة آسيا لاختراق الضاحية، عندما حققت اللعبة نجاجا تنظيميا كبيرا".
وتابع: "قمنا بعدة زيارات إلى ميدان المنافسة في نادي البشارات للجولف، برفقة أعضاء مجلس الإدارة ومدير البطولة رفيق حمود ولجنة الحكام، وتفقدنا مسار السباق لمختلف الفئات، والتي ستقام لفئات الناشئين والناشئات والشباب والشابات والرجال والسيدات، وسنواصل تجهيز المسار مع بدء العد التنازلي لانطلاق منافسات اختراق الضاحية العربية، ونعمل بروح الفريق على المستوى الإداري والفني بحثا عن النجاح في استضافة البطولة وتحقيق نتائج وانجازات جديدة لألعاب القوى والرياضة الأردنية".
وحول عدد الدول التي أعلنت مشاركتها في البطولة، أجاب رحاحلة: "وصلتنا خطابات من 8 دول، أعلنت مشاركتها في البطولة، وهي العراق، لبنان اليمن، السعودية، فلسطين، المغرب، سورية، الجزائر، إلى جانب الأردن المستضيف، ونتوقع أن يزداد عد الدول العربية المشاركة قبل موعد إغلاق باب التسجيل المحدد في الرابع عشر من شباط (فبراير) الحالي".
وتحدث رحاحلة عن آلية اختيار القائمة النهائية للمنتخبات الوطنية لجميع الفئات لهذه البطولة، قائلا: "حددنا بطولة اختراق الضاحية المفتوحة، والتي أقيمت مؤخرا في رحاب الجامعة الهاشمية، لاختيار عناصر المنتخب الوطني المشارك في البطولة العربية، وشهدت البطولة مستويات متباينة في بعض الفئات، وقوية في فئات أخرى، ووضعت اللجنة الفنية أرقاما تأهيلية لدخول المنتخب الوطني، ورشحت أصحاب المراكز الأولى إلى الاختيار الأولي، ولدينا جلسة نهائية يوم غد، لاختيار قائمة المنتخبات الوطنية المشاركة في اختراق الضاحية العربية، حيث سندرس نقاط القوة والضعف، ونوزع اللاعبين بهدف تعزيز حظوظ المنافسة وتحقيق الانجازات الجديدة".
وعن حظوظ المنتخبات الوطنية في السباق العربي، بين رحاحلة: "سأكون صريحا إلى حد كبير، لدينا حظوظ المنافسة في خطف الميداليات ببعض الفئات خصوصا على مستوى السيدات، لا سيما وأن عدد المشاركين في فئات الذكور أكثر من الإناث، ما يقربنا في الأخيرة إلى منصات التتويج، لكن نطالب لاعبينا بالمزيد من الاجتهاد، خصوصا وأن الدول العربية ستأتي إلى عمان، بخيرة عدائيها وفق جدول مشاركات واحتكاك ومعسكرات متواصلة، وكلي ثقة بجميع اللاعبين واللاعبات ببذل قصارى جهدهم، والاستفادة من المفاجآت السارة التي حققها "النشامى" في كأس آسيا المقامة حاليا في قطر، والتي وقف فيها بين الاربعة الكبار في قارة آسيا، ولديه حظوظ المنافسة على اللقب، ما يعطي شبابنا وشاباتنا حافزا معنويا كبيرا في السباق العربي لاختراق الضاحية".
إلى ذلك، توجه وفد نادي القادسية إلى الشارقة أمس، للمشاركة في منافسات ألعاب القوى ضمن دورة السيدات العربية المقامة حاليا بالإمارات، حيث أجرى الفريق مرانه الأخير أول من أمس في مضمار ستاد عمان الدولي، وودعهم رحاحلة الذي أبدى ثقة أركان اللعبة بالنادي العريق، مطالبا اللاعبات ببذل قصارى جهدهم لتحقيق نتائج مشرفة لألعاب القوى الأردنية في المنافسة العربية.
ويترأس وفد القادسية، نائب رئيس النادي محمد خميس، ويرافقه كل من هاشم شعبان ادارياً، ومحمد فاروق المطري مدربا، واللاعبات ولاء القواسمي ( 400 م و800 م والتتابع)، جيفارا الطميزي (الوثب الطويل و400 م/حواجز والتتابع)، لجين الخطيب (وثب ثلاثي و100 م والتتابع)، ملك عفيفي ( 100 م والتتابع)، ملك أبو سالم (1500 م و 3000 م)، وحلا الأعرج (200 م و400 م).

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