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معنويات عالية في تدريبات الحسين إربد استعدادا لاستئناف دوري المحترفين

2/6/2024 11:28:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات عمان - يواصل فريق الحسين إربد تدريباته تحضيرا لمرحلة الإياب من منافسات دوري المحترفين، إضافة إلى المباراة المؤجلة من مرحلة الذهاب أمام الوحدات، والتي سيحدد اتحاد الكرة موعدها عقب عودة منتخب النشامى من مشاركته بكأس آسيا 2023 المقامة في قطر.
وتشهد الجرعات التدريبية والتي يقودها المدير الفني البرتغالي جواو موتا، مشاركة كافة اللاعبين باستثناء لاعبي المنتخب الوطني، الذين يشاركون في منافسات البطولة الآسيوية، حيث ينتظر ان يلتحق قائد الفريق حمزة الدردور بالتدريبات بعد استبعاده من قائمة المنتخب مؤخرا.
وتسود المعنويات العالية والتفاؤل صفوف الفريق في التدريبات، خصوصا وأن "الأصفر" يتصدر حاليا ترتيب الفرق الدوري برصيد 28 نقطة من 9 انتصارات وتعادل واحد مع فريق الفيصلي، ولكنه يدرك أهمية الفوز في المباراة المؤجلة للمحافظة على الصدارة، حيث يملك الوحدات 26 نقطة وله مباراتان مؤجلتان.
ويتميز فريق الحسين على كافة فرق الدوري، بأنه الوحيد الذي يعمل على تسديد المستحقات والرواتب الشهرية للاعبين والأجهزة الفنية والإدارية من دون تأخير، وهذه نقطة مهمة تنعكس إيجابيا على أداء اللاعبين في التدريبات والمباريات الرسمية.
وتشكل جائزة أفضل لاعب في الشهر والتي يمنحها النادي ضمن سياسته لتحفيز اللاعبين على تقديم أفضل مستوياتهم في المباريات والتدريبات، نقطة إيجابية أخرى في تحضيرات الفريق البحث عن تحقيق اول لقب في تاريخ مشاركاته بالدوري.
وحصل المحترف النيجيري عبدالجليل أجاغون على الجائزة لشهر كانون الثاني (ديسمبر) الماضي، نظرا للمستويات الفنية المميزة التي قدمها في مباريات الدوري، وخصوصا بعد تسجيله هدف التعادل الثمين في مرمى فريق الفيصلي بالوقت بدل الضائع في قمة الجولة العاشرة من دوري المحترفين.
ويركز المدرب موتا على الجرعات التدريبية من الناحيتين الفنية والبدنية وتطبيق الخطط التكتيكية، ولم يلعب الفريق في فترة التوقف الحالية مباريات ودية مع فرق محلية حتى الآن، حيث يملك الفريق منظومة متكاملة من اللاعبين في كافة الخطوط وبمستويات متقاربة، ما يمنح الجهاز الفني خيارات متنوعة في الجانبين الهجومي والدفاعي، إضافة الى تميز حراسة المرمى بالفريق.
ويواصل فريق الحسين تزعمه الأرقام في منافسات الدوري، بأقوى خط هجوم برصيد 22 هدفا واستقباله هدف واحد كأقوى خط دفاع، ولم يتذوق مع فريق الوحدات طعم الخسارة بانتظار المباراة المؤجلة بينهما، ونجح الحسين في تسجيل الأهداف في كافة المباريات التي لعبها بالدوري.
يذكر أن الحسين إربد يفتقد حاليا لنجم المنتخي الوطني، عبدالله نصيب، محمود مرضي ورجائي عايد.

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