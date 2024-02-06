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الدراج أبو عيشة يشارك في باها حائل وسط منافسة عالمية

2/6/2024 11:28:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب عمان - يمثل الدراج عبد الله أبو عيشة الرياضة الأردنية في منافسات "باها حائل"، الجولة الأولى من كأس العالم للباها للدراجات النارية الصحراوية – فيم، الذي ينطلق بعد غد ويستمر حتى يوم السبت المقبل، على متن دراجة من نوع " Gasgas".
وأكد أبو عيشة، أن سباقات الباها بدأت تأخذ اهتمامه وشغفه وتدفعه للمشاركة باستمرار في فئة الدراجات النارية الصحراوية وهي المفضلة لديه، موضحا أن النجاحات السابقة دفعته إلى معاودة المشاركة في بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية باها – فيم".
وأضاف أبو عيشة في تصريحات لـ"الغد": "أنا مستعد للمشاركة في باها حائل الجولة الأولى من كأس العالم للباها للدراجات النارية الصحراوية، والجولة الأولى من كأس الشرق الأوسط، وهذه هي المرة الثالثة التي أشارك فيها بالبطولة، وسأحاول نيل اللقب ورفع علم الأردن على منصة التتويج".
وكان أبو عيشة، حقق المركز الرابع في الترتيب العام لبطولة العالم العام 2022، والسادس في العام 2021، كأول دراج أردني يحقق هذا الإنجاز التاريخي، وشارك العام 2022، في باها الأردن، الجولة الأولى من بطولة كأس العالم لفئة الدراجات النارية والدراجات "فيم – باها"، وأحرز المركز الثاني في الترتيب، وفي العام ذاته، حقق المركز الرابع في باها دبي.
وتابع: "الآن يجب أن أركز على تحقيق أفضل النتائج في السباقات المقبلة، والتقدم نحو المركزين الأول والثاني في الترتيب العام، وسأكثف تحضيراتي للمشاركة في الجولة الأخيرة لبطولة كأس العالم للدراجات النارية – فيم، والتي ستقام في الأردن خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
وشدد: "سأقود دراجتي بإيقاع جيد، وأستطيع أن أقول: "إن الفوز قادم في سباق حائل، وأتطلع إلى المنافسة وتحقيق إنجاز عالمي كبير، وأسعى إلى شق طريقي نحو الحصول على المراكز الأولى، والمنافسة صعبة جدا بين الدراجين العالميين المشاركين بكأس العالم"، وأتطلع إلى نيل لقب البطولة العالمية، ومستقبلا أرغب بالمشاركة برالي داكار العالمي الشهير".

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