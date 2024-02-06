الفحيص يتجاوز الأهلي البحريني في عرض ساحر بـسلة الشارقة

MENAFN - Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري

الشارقة – تخطى فريق نادي شباب الفحيص عقبة نظيره فريق الأهلي البحريني بنتيجة 109-45 (النصف الأول 60-13)، في لقاء جمعهما أمس بصالة نادي البطائح في إمارة الشارقة، ضمن الجولة الرابعة من الدور التمهيدي لمنافسات بطولة كرة السلة بالنسخة السابعة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات.

وتغلب فريق الفتاة الكويتي على فريق الشارقة الإماراتي بنتيجة (74-67) والثورة السوري على غاز الشمال العراقي بنتيجة (77-58).

وواصل الفحيص صدارته لترتيب الفرق في الدور التمهيدي برصيد 8 نقاط، متقدما عن فريق الثورة السوري بأفضلية فارق السلات المسجلة، والذي يشاركه الرصيد النقطي ذاته في المركز الثاني، فيما يأتي الأهلي البحريني ثالثا برصيد 5 نقاط، وجاءت فرق الفتاة والعاصمة وغاز الشمال في المراكز الرابع والخامس والسادس على الترتيب برصيد 4 نقاط لكل فريق، فيما يتذيل الشارقة الترتيب برصيد 3 نقاط.

وينص نظام البطولة على أن تلعب الفرق فيما بينها بنظام الدوري الكامل من مرحلة واحدة لترتيب مراكز الفرق، ثم يخوض الفريقان صاحبا المركزين الأول والثاني مباراة فاصلة على اللقب، على أن يلعب الفريقان صاحبا المركزين الثالث والرابع على "الميدالية البرونزية".

الفحيص يحتفل بالقراعين

احتفلت لاعبات الفحيص، بزميلتهن الناشئة زينة القراعين (16 عاما)، وذلك بعد افتتاح رصيدها النقطي في البطولة، بتسجيلها نقطتين خلال انتصار فريقها على نظيره غاز الشمال العراقي بنتيجة (82-41) بالجولة الثالثة.

وقامت لاعبات "البلوز" بالاحتفال في إنجاز القراعين بإحدى القاعات الخاصة بمكان الإقامة، من خلال "قالب كيك"، في لفتة تركت أثرا كبيرا عند اللاعبة وشكلت حافزا لها على تقديم الأفضل.

وقالت القراعين في معرض ردها على استفسارات (الغد): "شعور جميل أن يتم تكريمي بعد تسجيل أولى سلاتي الخاصة في البطولة، احتكاكي بمثل هذا النوع من البطولات يكسبني خبرات كبيرة ويحفزني على تقديم الأفضل".

الفحيص 109 الأهلي 45

اعتمد مدرب الفحيص نايف عصفور على الخماسي، نتاشا كلاود ورشا عبده وليليانا أبو جبارة وكريستين بيل وذكرى شحاده، فيما بدأ مدرب الأهلي البحريني جاسم بهمن اللقاء معتمدا على الخماسي، آية مداد وبيان ابراهيم وشيرين عبدالرحمن والمحترفتين جوروما فاسيندو وجينيفير كوليمان.

ولم تمنح الأميركية كريستين بيل فرصة للاعبات الأهلي البحريني لالتقاط أنفاسهن بعدما سجلت ثلاث سلات من المسافة المتوسطة مع نقطتين من رميتين حرتين (8-0)، ما دفع مدرب الأهلي البحريني جاسم بهمن لطلب وقت مستقطع مبكر لإعادة ترتيب أوراقه، لكن شحادة أضافت سلة من متابعة هجومية، فيما كانت بيان ابراهيم تسجل سلة يتيمة للفريق البحريني مع انتصاف الفترة الأولى، ثم عادت بيل لتواصل عنفوانها في التسجيل بإضافتها سلتين من خارج القوس ومثلها من داخل القوس مع نقطة من رمية حرة، وسلة لرشا عبده من "الفاست بريك" وسلتين للكونغولية موغنزا وجوانا حداد من المسافة المتوسطة، وأمام الأفضلية المطلقة للفحيص انتهت الفترة الأولى لصالحه (30-4)، رغم خسارته لجهود ليليانا أبو جبارة في وقت مبكر بسبب تعرضها للإصابة على مستوى الوجه.

وتبادلت كوليمان وبيل التسجيل من المسافة المتوسطة بإضافة كل لاعبة سلتين لفريقها، فيما كانت ماسه النوباني تعزز تقدم الفحيص بسلة من "الفاست بريك"، وهي الطريقة ذاتها التي سجلت منها كريستين بيل، مع سلتين لعبده من خارج القوس وواحدة من داخل القوس، ولم تكن محاولات بيان وكوليمان كافية لمنع لاعبات الفحيص من تعزيز تقدمهن في النصف الأول (60-13) بعدما حسمن الفترة الثانية لصالحهن (30-9).

وعمد المدير الفني للفحيص نايف عصفور على إراحة المحترفتين الأميركيتين كريستين بيل ونتاشا كلاود في النصف الثاني، ليمنح الفرصة للاعبات البنش، ماسه النوباني وزينة القراعين وفرح الشياب وتالا الشحاتيت لخوض دقائق لعب أكبر، إلى جانب المداورة مع رشا عبده وذكرى شحاده وليلينا أبو جبارة، التي عادت لتشارك مجددا بعد استراحتها فترتين للإصابة، وأمام الأفضلية المطلقة للاعبات الفحيص في اللم والتسجيل، عزز "البلوز" تقدمه في النتيجة الإجمالية (84-29) بعدما حسم الفترة الثالثة (24-16).

ولم تتبدل الصورة كثيرا في الفترة الرابعة، التي غادرتها ماسه النوباني من جانب الفحيص للإصابة إثر احتكاكها مع إحدى لاعبات الأهلي البحريني وسقوطها الخاطئ على أرضية الصالة، وأمام العرض الأنيق للاعبات الفحيص، انتهت المباراة لصالحه في نتيجتها النهائية (109-45) بعدما حسمن الفترة الأخيرة (25-16).

وبرز الأميركية كريستين بيل في اللقاء من جانب الفحيص بتسجيلها 26 نقطة و8 متابعات وتمريرة وستيل وبلوك شوت بفاعلية 28، تليها ذكرى شحادة بتسجيلها 8 نقاط و11 متابعة وتمريرتين وستيل و5 بلوك شوت بفاعلية 22، وسجلت رشا عبده 18 نقطة ومتابعة وتمريرتين وسرقتين للكرة بفاعلية 17، فيما سجلت جوانا حداد 16 نقطة ومتابعة و3 تمريرات و5 ستيل بفاعلية 19.







