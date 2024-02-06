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قطر تسعى للنهائي الثاني.. وإيران لكسر عقدة نصف النهائي

2/6/2024 11:28:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) الدوحة - يخوض منتخب قطر المضيف وحامل اللقب مواجهة حاسمة في طموح بلوغ المباراة النهائية، عندما يتقابل مع إيران اليوم اعلى ستاد الثمامة في الدوحة، في نصف نهائي كأس آسيا 2023 لكرة القدم.
ويدخل المنتخب القطري المباراة بطموحات كبيرة من أجل الظهور في المباراة النهائية للمرة الثانية في تاريخ البطولة، وتأكيد جديته في الدفاع عن اللقب الذي كان توج به في العام 2019 في الإمارات.
وقال ماركيز لوبيز مدرب قطر: "سنخوض مواجهة صعبة للغاية ومعقدة أمام المنتخب الإيراني القوي والمنظم، سندخل المواجهة بتركيز كبير وطموحات واضحة من أجل التأهل إلى المباراة النهائية".
وهذا اللقاء هو الثالث بين المنتخبين في النهائيات القارية، وحققت إيران الفوز في المباراتين السابقتين 2-0 في نسخة 1988، و1-0 في نسخة أسترالياال العام 2015 ضمن دور المجموعات.
وعموما التقى المنتخبان 25 مرة، فكان التفوق الإيراني واضحا بـ17 فوزاً مقابل 3 انتصارات فقط لقطر و5 تعادلات.
وفي المباراة الأخيرة بينهما على ستاد عمان الدولي في نهائي الدورة الدولية الرباعية في الأردن في 18 من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، ألحقت إيران هزيمة قاسية بالعنابي برباعية نظيفة سجلتها خلال 10 دقائق في الشوط الثاني، السبب في إقالة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش من منصبه في السادس من كانون الأول (ديسمبر) وتعيين لوبيز بدلا منه.
مسيرة المنتخبين في البطولة متشابهة جدا، حيث حقق كلاهما العلامة الكاملة في دور المجموعة، ففازت قطر على لبنان 3-0 وعلى كل من: طاجيكستان والصين بنتيجة واحدة 1-0، في حين تغلبت إيران على فلسطين 4-1 وعلى هونج كونج 1-0 وعلى الامارات 2-1.
وفي ثمن النهائي تخطت قطر فلسطين 2-1 في حين، احتاجت إيران إلى ركلات الترجيح للفوز على سورية بعد التعادل 1-1، وفي ربع النهائي احتاجت قطر بدورها إلى ركلات الترجيح لتخطي أوزبكستان بعد التعادل 1-1، في حين أزاح المنتخب الإيراني عقبة كبيرة تتمثل بالمنتخب الياباني حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب (4 مرات)، والمرشح الأبرز لإحراز اللقب قبل انطلاق البطولة بالفوز عليه بالضربة القاضية بتسجيله هدف الفوز في الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء (2-1).
وأضاف لوبيز: "لم يكن لدينا الوقت الكافي لأخذ قسط من الراحة، لدينا بعض الأحمال البدنية والإرهاق بعد مواجهة أوزبكستان، لكننا نسعى إلى الوصول بأتم الجاهزية للمباراة ولدينا الحافز لتحقيق الفوز".
وتابع: "المنتخب الإيراني يعتبر من أقوى المنتخبات المشاركة في البطولة، لديهم خط هجوم مميز جداً، في المقابل اتخذنا التدابير اللازمة كافة، لمواجهة ذلك التحدي، ونأمل بأن نكون على الموعد ونتجنب ارتكاب الأخطاء".
وأردف بالقول: "لن نلعب من أجل الوصول إلى ركلات الترجيح، هذه فرضية غير موجودة في كرة القدم، سنلعب من أجل الفوز في الوقت الأصلي ونأمل بحسم اللقاء بعيداً عن هذه الحسابات، سبق أن تقابل المنتخبان الإيراني والقطري 9 مرات، لم يسبق لنا الفوز بعد 6 انتصارات لهم و3 تعادلات، هذا الأمر لا يعني شيئاً وربما يمنحنا الحافز لتحقيق الفوز الأول".
وختم حديثه قائلا: "أنا راض تماماً عما حققته مع المنتخب حتى الآن، الوصول إلى الدور قبل النهائي يعتبر إنجازاً لم تنجح ببلوغه منتخبات كبيرة في هذه البطولة، وعدم التأهل إلى المباراة النهائية لا يسمى فشلا، وإذا لم نستطع المواصلة سنحاول في المرة المقبلة".
في المقابل، أكملت إيران سلسلة لم تخسر فيها خلال 18 مباراة امتدت منذ 29 من تشرين الثاني (نوفمبر) 2022، و15 مباراة لمدربها أمير قلعة نويي عندما تغلبت على اليابان.
ووصف مدرب إيران أمير قلعة الفوز على اليابان بمثابة "نقطة التحول في كرة القدم الإيرانية ليس فقط للمنتخب الأول بل أيضا لمختلف الفئات العمرية".
واعتبر أن إيران يمكن أن تصل إلى آفاق جديدة إذا تم استخدام الخطط والبنية التحتية المناسبة وقال في هذا الصدد: "إذا أردنا الحصول على مستوى أعلى من الأداء، فيجب أن تكون لدينا خطة طويلة المدى، وبنية تحتية، والأهم من ذلك دعم السلطات في إيران".
وصرح قلعة نويي في مؤتمر صحفي أمس: "نعرف أن مباراة الغد هي مباراة في غاية الأهمية، فقد بذلنا جهداً كبيراً من أجل الوصول إلى هذه المرحلة، ولكن علينا الآن نسيان ما قمنا به خلال المرحلة الماضية، والتفكير فقط بمباراتنا المقبلة أمام المنتخب القطري".
وأكد المدرب بالقول: "ندرك أن قطر لديها منتخب متطور وليس بالمنتخب السهل، ولكن نحن بدورنا لدينا الكثير من أجل مواصلة المنافسة بقوة في هذه البطولة، أعتقد أن نجاح الأسلوب التكتيكي الذي نعتمد عليه مرده بنسبة 70 % إلى 80 % يعود إلى مجهود اللاعبين و30 % إلى 20 % يكون مرده إلى نقاط الضعف لدى المنافس، أما بالنسبة للمباراة أمام قطر، فأعتقد أنه سيكون هنالك بعض التغييرات في التشكيلة ويأتي ذلك بناء على نقاط قوة وضعف المنافس. وأعتقد أنه يوجد لدينا دكة احتياط جيدة قادرة على صنع الفارق، وبالتالي نحن قادرون على أن نقدم مباراة جيدة يوم غدٍ".
وكشف: "بالتأكيد تعرض اللاعبون للإرهاق بعد مباراة اليابان، خاصة أن فترة الاستراحة بين المباريات قصيرة، ولكن علينا أن نكون أقوياء وأن نواجه التحديات والصعوبات كافة، التي تواجهنا في هذه البطولة. فقد أكدت للاعبين أن هدفنا الآن هو الفوز على قطر والوصول إلى المباراة النهائية بعد 50 عاماً من آخر مرة نصل فيها إلى النهائي القاري".
وختم: "كرة القدم مثل الحياة بشكل عام علينا اغتنام الفرص التي تتاح لنا فيها، ولذلك هذه المباراة تمثل لنا الفرصة أو الرقصة قبل الأخيرة من أجل صنع التاريخ، ويجب علينا أن نغتنم هذه الفرصة وأن نتجاوز الدور قبل النهائي قبل التفكير في المباراة النهائية".
ويستعيد المنتخب الإيراني جهود مهاجم بورتو البرتغالي مهدي طارمي الذي غاب عن مواجهة اليابان، لطرده في نهاية الوقت الأصلي من المباراة ضد سورية في ثمن النهائي.
وسجل طارمي 3 أهداف في البطولة حتى الآن، ويشكل ثنائياً ناجحاً مع شريكه في خط المقدمة سردار أزمون مهاجم روما الإيطالي. وعموماً سجل طارمي 9 أهداف في آخر 11 مباراة دولية.
وتوجت إيران باللقب 3 مرات تواليا في الفترة 1968 - 1976 ومنذ ذلك الحين، خاضت ست مباريات في نصف النهائي خسرتها جميعا، بينها ثلاث بركلات الترجيح، وكان آخر خروج أمام اليايان بخسارة صريحة 0-3 في النسخة الأخيرة في الإمارات العام 2019، التي توجت بها قطر للمرة الأولى في تاريخها.
غاب عن تلك المباراة طارمي بسبب حصوله على بطاقة صفراء ثانية في البطولة في ربع النهائي ضد الصين، وهو بلا شك سيحاول تعويض غيابه وقيادة منتخب بلاده الى المباراة النهائية بعد غياب 48 عاماً.
من جانبه، اعتبر الجناح الإيراني علي رضا جهانبهش، أنه "حان الوقت" كي يظهر زملاؤه الذين يواجهون قطر أنهم "أفضل جيل إيراني في كرة القدم".
وقال لاعب فينورد روترادم الهولندي لموقع الاتحاد الآسيوي للعبة: "لحسن الحظ أعتقد بأن الجيل الراهن يضم مزيجاً من اللاعبين الرائعين فرديا والذين يمتلكون خبرة رائعة أيضا، وهذا سيساعدنا على تقديم أداء جيد".
وتابع، "هذا الجيل يملك أحلاماً كبيرة. نريد أن نظهر أننا أفضل جيل إيراني في كرة القدم. لقد حان الوقت".
وأضاف جهانبهش البالغ 30 عاماً: "من تجربتنا في نسخة الإمارات العام 2019 (خسرت أمام اليابان 0-3 في نصف النهائي) نعرف أنه لن تصل (إلى اللقب) حتى تكون فعليا هناك".
وتطرق جهانبخش، إلى التوقعات المرتفعة في إيران وشغف أبناء بلده بالمستديرة، "كرة القدم دائماً حية في إيران. هي الرياضة الأولى في البلاد، التوقعات مرتفعة دوماً. الضغط حاضر باستمرار مع الأجيال المختلفة".
وأضاف، بعد الفوز على اليابان حاملة اللقب أربع مرات عندما سجل ببرودة أعصاب ركلة جزاء في الوقت البدل عن ضائع (2-1) مانحاً بلاده الفوز الأول على الساموراي في البطولة القارية: "أظهرنا أمام اليابان أننا لعبنا جيداً. لعبنا بقلوبنا وسنحرص على تكرار ذلك في المباريات المقبلة لإنهاء البطولة بأفضل طريقة ممكنة".
وشرح مسار "تيم ملي" قائلا: "بلوغ نصف النهائي إنجاز مهم. مشوارنا الحالي شهد بعض المطبات. بدأنا جيداً (الفوز على فلسطين 4-1). لم نقدم أفضل مستوياتنا أمام هونج كونج (1-0)، لكن ضد الإمارات (2-1) وسورية (بركلات الترجيح) تحسنا وكان أفضل عرض لنا أمام اليابان. هذا يمنحنا ثقة إضافية أن بمقدورنا القيام بأمور كبيرة في هذه الدورة وتحقيق أحلامنا".
عن مواجهة قطر المضيفة وحاملة اللقب، قال جهانبخش الذي خاض أكثر من ثمانين مباراة دولية: "قطر فريق قوي. لطالما احترمتهم كأفضل الفرق في آسيا. قاموا بعمل جيد في السنوات الأخيرة على صعيد تطوير البلاد وكرة القدم".
وتابع قبل مواجهة قطر: "لقد اختبرنا اللعب في نصف نهائي النسخة الماضية، ونتذكر شعورنا عندما ودعناها أمام اليابان في العام 2019. لا نريد أن يتكرر ذلك. سنستعد جيداً ونكون جاهزين".
بعمر التاسعة عشر، انتقل جهانبخش إلى الدوري الهولندي فحمل ألوان نيميخن وألكمار بين العامين 2013 و2018، قبل فترة ثلاث سنوات مع برايتون الإنجليزي. لكن في العام 2021، عاد إلى هولندا، حيث حمل ألوان فينورد وتوج معه بلقب الدوري الموسم الماضي.
شرح: "فينورد غيّر الكثير من الأمور بالنسبة لي، خصوصاً العام الماضي. كانت سنة رائعة على الصعيد الفردي وللفريق أيضاً. أحرزنا لقب الدوري وكنا قريبين من إحراز لقب يوروبا ليغ (خسر في ربع النهائي أمام روما الإيطالي). أنا سعيد لاتخاذ هذا القرار". -(وكالات)

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