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المنتخب الوطني ونهائي آسيا.. حلم تحول إلى حقيقة

2/6/2024 11:28:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس - موفد اتحاد الإعلام الرياضي الدوحة - كتب لاعبو المنتخب الوطني لكرة القدم أسماءهم بحروف من ذهب، وصنعوا تاريخا جديدا في بطولة كأس آسيا 2023، عقب فوزهم يوم أمس على منتخب كوريا الجنوبية بثنائية نظيفة، ضمن الدور نصف النهائي من البطولة، في ليلة لن تمحى من ذاكرة عشاق الكرة الأردنية.
وهنأ جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المنتخب الوطني، وقال عبر منصة "x": "قدها النشامى، رفعتوا راسنا، مبارك لكم ولكل الأردنيين وصولكم لنهائي آسيا، راية الأردن مرفوعة دوما بهمة أبنائه وعزيمتهم، حيا الله النشامى".
وهنأت جلالة الملكة رانيا المنتخب الوطني بتأهله لأول مرة إلى النهائي، وقالت عبر منصة ((x)): ((فريق بيرفع الرأس. ألف مبارك الفوز وإن شاء الله الكأس أردني)).
كما بارك ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، فوز المنتخب الوطني وتأهله إلى النهائي، وقال عبر منصة "إنستجرام": "كتبتم التاريخ وصنعتم المجد مليون مبروك للأردن والأردنيين".
وحضر المباراة في الملعب سمو الأمير هاشم بن عبدالله الثاني وسمو الأمير علي بن الحسين رئيس الهيئة التنفيذية لاتحاد كرة القدم.
واحتفلت الجماهير الأردنية في الملعب لمدة طويلة مع اللاعبين، وواصلت احتفالاتها في شوارع الدوحة حتى وقت متأخر، فيما امتدت الاحتفالات إلى شوارع العاصمة عمان ومختلف محافظات المملكة.
ونجح المنتخب الوطني في تسجيل الهدفين خلال الشوط الثاني عبر يزن النعيمات (53)، وموسى التعمري (66)، في المباراة التي احتضنها ستاد أحمد بن علي المونديالي، ليحجز مقعدا له في المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه.
وألغى حكم المباراة هدفا لكوريا الجنوبية سجله سون هيونج مين بداعي التسلل عند الدقيقة 19، فيما تراجع الحكم عن احتساب ركلة جزاء لصالح المنافس، بعد عودته لتقنية الفيديو عند الدقيقة 31.
وتقام اليوم المباراة الثانية لحساب الدور نصف النهائي من البطولة الآسيوية، والتي ستجمع المنتخب القطري حامل اللقب بالنسخة الماضية وصاحب الضيافة، بنظيره الإيراني عند الساعة السادسة مساء على ستاد الثمامة.
وينتظر "النشامى" الفائز من تلك المواجهة، ليخوض أمامه المباراة النهائية يوم السبت المقبل على ستاد لوسيل.
الأردن 2 كوريا الجنوبية 0
مثل الأردن: يزيد أبو ليلى، عبد الله نصيب "ديارا"، يزن العرب، براء مرعي، إحسان حداد، نزار الرشدان (رجائي عايد)، نور الدين الروابدة، محمد أبو حشيش، موسى التعمري، محمود مرضي (إبراهيم سعادة) ويزن النعيمات (أنس العوضات).
المدير الفني: الحسين عموتة (المغرب).
كوريا الجنوبية: جو هيون وو، سيول يونج وو، كيم تاي هوان، جونج سيونج هيون، كيم يونج جوون، بارك يونج وو (تشو جوي سونج)، هوانج إن بيوم، لي جاي سونج (جيونج وو يونج)، سون هيونج مين، هوانج هي تشان (يانج هيون جون) ولي كانج إن.
المدير الفني: يورجن كلينسمان (ألمانيا).
الحكام: محمد عبد الله (الإمارات)، المساعد الأول محمد الحمادي (الإمارات)، المساعد الثاني حسن الماهري (الإمارات)، والحكم الرابع نينج ما (الصين)
الإنذارات: هوانج إن بيوم، جونج سيونج هيون، تشو جوي سونج (كوريا الجنوبية) إحسان حداد، محمد أبو حشيش (الأردن).
سيناريو الهدفين
- خطف لاعب المنتخب الوطني موسى التعمري من دفاعات كوريا الجنوبية، وتقدم بالكرة نحو المرمى، قبل التمرير إلى زميله يزن النعيمات، الذي تسلم الكرة ووضعها من فوق حارس المرمى (53).
- استلم لاعب المنتخب الوطني موسى التعمري الكرة من منتصف الملعب، وتخطى أكثر من لاعب، قبل أن يسدد الكرة من حافة منطقة الجزاء بيسراه على يمين الحارس جو هيون وو الهدف الثاني (66).
فرص المباراة
- قطع الرشدان الكرة من الدفاعات الكورية وسددها من بعيد، لكن الحارس حول كرته إلى ركنية (4).
- حاول حداد مباغتة جو هيون بتسديدة من خارج منطقة الجزاء ابتعدت عن المرمى بقليل (5).
- تصدى الحارس الكوري لتسديدة الروابدة الضعيفة وأبعدها عن مرماه (18).
- راوغ النعيمات دفاعات كوريا الجنوبية وسدد كرة قوية تمكن الحارس من إيقافها (26).
- لم يحسن التعمري التعامل مع الكرة ليسدد بتسرع خارج الخشبات الثلاث (28).
- تصدى القائم الأيمن لمرمى المنتخب الوطني لرأسية المهاجم جاي سونج (32).
- قدم النعيمات فاصلا مهاريا في منطقة جزاء كوريا الجنوبية، مسددا الكرة بقوة ليبعدها الحارس، وارتدت أمام الروابدة الذي سددها من اللمسة الأولى وتصدى لها الحارس مجددا (42).
- تابع البديل جوي سونج الكرة من ركنية برأسه فوق المرمى (60).
- تسلم التعمري كرة من حافة منطقة الجزاء وتقدم بها قبل أن يسددها بقوة أمام تألق الحارس الكوري الجنوبي الذي حولها لركنية (64).
نجم اللقاء
حصل لاعب المنتخب الوطني موسى التعمري على جائزة أفضل لاعب في المباراة، بعد أن صنع الهدف الأول وسجل الهدف الثاني، ليحوز على هذه الجائزة للمرة الثانية في البطولة، بعد أن تحصل عليها في المواجهة الأولى بدور المجموعات أمام ماليزيا.
وقام التعمري بتمرير 8 كرات في المباراة جميعها قصيرة، وبنسبة دقت بلغت 87.5 %، ونجح في 8 التحامات ومنها واحد هوائي، وسدد خلال المباراة 3 كرات، اثنتان منها على المرمى، إلى جانب صناعته لـ 3 فرص، وعرضية واحدة ناجحة، واكتسابه خطأين في المواجهة.
المؤتمر الصحفي
وكشف المدير الفني للمنتخب الوطني الحسين عموتة، عن السر وراء تسجيل الفوز على منتخب كوريا الجنوبية، وأوضح أنه أبلغ اللاعبين بعدم احترام المنافس بصورة مبالغة بها، إلى جانب دراسته المسبقة عن المنافس الذي يستقبل أهدافا كثيرة في البطولة.
وبين عموتة في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، أنه لم يكن يتوقع أو يرشح بلوغ "النشامى" المشهد الختامي، نظرا للظروف الصعبة التي رافقت مرحلة إعداد المنتخب الوطني للبطولة، إلى جانب وجود صعوبات في الكرة الأردنية بشكل عام. وأضاف: "لدينا فترة قصيرة من أجل الإعداد للمباراة النهائية، وسنناقش لاحقا منافسنا المقبل، وواجبنا تمثيل المنتخب الوطني بجدية".
وتمنى عموتة بأن يتم الاستثمار في الكرة الأردنية لاحقا، والبناء على هذا الإنجاز من خلال الاستثمار بالبنية التحتية، وإعداد مدربين على مستوى عال، والاهتمام أيضا بالفئات السنية.
من جهته، قال التعمري، إن الجمهور الأردني يستحق الفوز، إلى جانب عموتة الذي أبلغ اللاعبين قبل المواجهة بأن اللاعبين عليهم الاستمتاع ودخول المجريات بأريحية، مفيدا بأن المدرب صنع ثقافة الفوز لدى اللاعبين، مهديا الفوز أيضا للشعب المغربي.
ولفت التعمري إلى أن الانضباط التكتيكي من قبل اللاعبين، أثمر عن تسجيل نتيجة الفوز على منتخب قوي، موضحا بأنه لم يكن يقدم هذا الأداء دون جهد من زملائه اللاعبين، وذكر أنهم يستحقون اللعب في مستويات أعلى، واصفا اللاعب الأردني بالمظلوم.
وبدوره، أشار المدير الفني للمنتخب الكوري الجنوبي يورجن كلينسمان، إلى أنه يشعر بخيبة أمل بالخسارة في المواجهة، حيث تمثل هدفه الأساسي في اللقاء بالوصول للمباراة النهائية، مفيدا بأن المنتخب الوطني استحق الفوز لنجاحه في جميع المواجهات الفردية، التي حذر منها المدرب لاعبيه قبل المباراة.
وبين كلينسمان أن اللاعبين الأردنيين لعبوا بصورة قتالية أكبر من لاعبيه، ما منحهم العبور والتأهل للمشهد الختامي عن جدارة واستحقاق، مؤكدا بأنه يتحمل مسؤولية الخسارة والوداع وعدم تحقيق الهدف بالنسبة للمنتخب الكوري الجنوبي.
وتابع: "أعتقد أن لدى المنتخب الأردني فرصة حقيقية للفوز بالبطولة، سوف نرى من سيفوز في لقاء إيران وقطر، والمنتخب الأردني قوي ويمتلك الثقة، ولديه لاعبون مميزون، وأثبتوا هذا الأمر خلال المباراة".

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